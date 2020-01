Młode Wilki straciły punkt!

W ekstraklasie OLSA z tarczą do domów wróciły: Inter Parts OSW Olsztyn, Abram Team i Młode Wilki. Warto jednak podkreślić, że ostatnia z tych drużyn w efekcie zaskakująco ambitnej postawy Netland musiała zadowolić się jedynie dwoma punktami.

Inter Parts OSW Olsztyn - chcąc „uratować” mistrzostwo - nie może pozwolić sobie na jakiekolwiek wpadki. W spotkaniu z chimerycznym w tym roku Rupi teoretycznie można było spodziewać się wszystkiego. „Dominatorzy” podeszli jednak to sprawy poważnie, nie dając najmniejszych szans drużynie prowadzonej przez Tomasza Pszczółkowskiego. Dość powiedzieć, że w pierwszym secie zdekompletowane Rupi ugrało zaledwie 15 punktów. W drugiej odsłonie sytuacja na parkiecie nieco się wyrównała, ale skoncentrowany Inter Parts pewnie zamknął seta w stosunku 25:21. MVP został rozgrywający Przemysław Polechoński.



Czerwona latarnia ekstraklasy, czyli Netland, zagrał natomiast z Młodymi Wilkami, które w tym sezonie nie zaznały jeszcze goryczy porażki. Starcie Dawida z Goliatem zaczęło się jednak od trzęsienia ziemi, bo skazywany na pożarcie Netland ku powszechnemu zdziwieniu wygrał pierwszego seta 25:23, urywając tym samym co najmniej punkt zdecydowanym faworytom. Podrażnione Wilki szybko otrząsnęły się z niepowodzenia, wygrywając dwa kolejne sety do 12 i tym samym przedłużając zwycięską passę do dziesięciu meczów z rzędu. MVP został Michał Bajor.



Abram Team, który drugi rok z rzędu celuje w top 3, zagrał z Michelinem, który niebezpiecznie balansuje na granicy strefy spadkowej. Paweł Polechoński i dowodzona przez niego drużyna stanęli na wysokości zadania. Grając efektowną i efektywną siatkówkę Abram Team dość gładko rozprawił się z Michelinem 2:0 (25:17; 25:21), utrzymując tym samym drugie miejsce w tabeli. MVP został Patryk Dobkowski.



Wyniki

Rupi – Inter Parts OSW Olsztyn 0:2

Młode Wilki – Netland 2:1

Abram Team – Michelin 2:0



OLSA EKSTRAKLASA

1. Młode Wilki 10 27 20:3

2. Abram Team 10 23 18:6

3. Inter Parts OSW Olsztyn 9 22 15:4

4. Nocożercy 10 19 15:9

5. AKS Kormoran 10 16 13:12

6. Rupi 10 10 9:15

7. Intelly 10 9 9:19

8. Geoexpert Sunbroker Team 8 8 7:12

9. Michelin 10 7 6:17

10. Netland 11 6 6:21



Najbliższe spotkania (5.02)

18.00 Michelin – AKS Kormoran

19.00 Geoexpert Sunbroker Team – Nocożercy

20.00 Inter Parts OSW Olsztyn – Abram Team

21.00 Intelly – Młode Wilki