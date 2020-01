Instruktor czy trener?

Za pomocą głosowania sms-owego wybierzemy najpopularniejszego instruktora lub trenera personalnego mijającego roku.



Doceń sportowców i podziękuj im za sportowe emocje!



Trwa 59. Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głosować można do 7 lutego.



Więcej informacji o plebiscycie >>>TUTAJ.

Sms-y wysyłamy pod numer 7248 (2,46 zł brutto), w treść wpisując jedynie kod. Głosujemy do 7 lutego. Zwycięzca głosowania będzie gościem na Balu Sportowca, na którym odbierze pamiątkową statuetkę. Mamy też niespodziankę dla głosujących!Jeden z nadawców sms-ów otrzyma bony zakupowe o wartości 5000 złotych do wykorzystania w Galerii Warmińskiej! Trzeba tylko do 7 lutego do godz. 23.59 wysłać sms-a na numer 72051, w jego treści wpisując hasło zagrzewające sportowców do walki. Uwaga! Treść sms-a zaczynamy od KO. Oto przykładowe hasło: KO.pilkarze Stomilu wygraja dzisiaj mecz. Koszt sms-a to 2,46 zł brutto, a jego długość nie może przekroczyć 160 znaków, poza tym nie używamy polskich znaków!Nagroda trafi do autora najbardziej kreatywnego hasła, ale musi on spełnić jeszcze jeden warunek - 22 lutego o godz. 16 koniecznie musi odwiedzić Galerię Warmińską, bo tam właśnie zostaną ogłoszone wyniki. Przedstawiciel komisji najpierw odczyta najbardziej kreatywne hasło, po czym zadzwoni do jego autora, ten musi telefon odebrać i w ciągu pięciu minut pojawić się na scenie. Jeśli telefonu nie odbierze lub będzie zbyt daleko od Galerii Warmińskiej, wtedy przed szansą stanie autor kolejnego wyróżnionego hasła.A oto kandydaci w kategorii Najpopularniejszy Instruktor/Trener Personalny:* Rafał Ambo (R.AMBO Park, Olsztyn) go.ni.1* Igor Berezovskyi (Planeta Formy, Olsztyn) go.ni.2* Beata Bertolassi (Olsztyn) go.ni.3* Gabriela Chmielewska (Fitnesska, Olsztyn) go.ni.23* Monika Gauk-Bujalska (Fitnesska, Olsztyn) go.ni.24* Anna Godlewska (Klub Body Perfect, Olsztyn) go.ni.4* Natalia Grabowska (Fitnesska, Olsztyn) go.ni.25* Natalia Grala (Lion Workout, Giżycko) go.ni.28* Przemysław Grala (Lion Workout, Giżycko) go.ni.29* Kacper Grażul (Siłownia KG Gym, Olsztyn) go.ni.5* Piotr "Jopter" Haraburda (RIO Jits & Gym, Olsztyn) go.ni.6* Robert Kaczkowski (Klub Body Perfect, Olsztyn) go.ni.7* Anna Kaim (Planeta Formy, Olsztyn) go.ni.8* Jakub Koszczka (Klub Body Perfect, Olsztyn) go.ni.9* Miłosz Lenart (trener biegowy, ML Kętrzyn) go.ni.31* Izabela Łagun (Fitnesska, Olsztyn) go.ni.10* Ewa Najmowicz (Oddział Leczenia Otyłości, Miejski Szpital Zespolony, Olsztyn, Hotel Warmia Park, Pluski) go.ni.11* Patrycja Polakowska (Klub Body Perfect, Olsztyn) go.ni.12* Paweł Pszczółkowski (trener biegowy Pszczółkowski Team, Olsztyn) go.ni.13* Anna Reszka (Fitness Kętrzyn) go.ni.30* Beata Rosińska (Fit&Fun Dance, Olsztyn) go.ni.14* Paweł Smolik (Camel Fight Club Olsztyn) go.ni.15* Sylwia Taczała (Olimpia Fitness Club, Olsztyn) go.ni.16* Adrian Turkowski (CTS Centrum Treningowo-Szkoleniowe, Olsztyn) go.ni.17* Patrycja Wieczorek (Planeta Formy, Olsztyn) go.ni.18* Artur Wilemski (Fitness Sport Studio, Olsztyn) go.ni.19* Marcin Woźniak (Olsztyńskie Centrum Medycyny i Sportu Personal Trainers) go.ni.20* Tomasz Wójtowicz (lifeactive, Olsztyn) go.ni.26* Maciej Wyszyński (CrossBoxFit Kętrzyn) go.ni.27* Joanna Zadroga (Klub Body Perfect, Fitstars, Olsztyn) go.ni.21* Elżbieta Zienius (Klub Body Perfect, Olsztyn) go.ni.22Przypominamy, że w treść sms-a wpisujemy jedynie kod przydzielony wybranemu przez nas kandydatowi. Sms-y wysyłamy na numer 7248 (2,46 zł brutto). Uwaga! Głosujemy do 7 lutego. dryh