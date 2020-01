1 sms = 5000 złotych!

Do 7 lutego wyślij sms-a na numer 72051, w treści wpisując hasło zagrzewające sportowców do walki, a możesz wygrać 5000 zł na zakupy!



Doceń sportowców i podziękuj im za sportowe emocje!



Trwa 59. Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głosować można do 7 lutego.



Więcej informacji o plebiscycie >>>TUTAJ.

Bony zakupowe o wartości 5000 złotych będą do wykorzystania w Galerii Warmińskiej. Treść sms-a zaczynamy od KO. Oto przykładowe hasło: KO.siatkarze Indykpolu AZS wygraja dzisiaj mecz. Koszt sms-a to 2,46 zł brutto, a jego długość nie może przekroczyć 160 znaków, poza tym nie używamy polskich znaków!Na sms-y czekamy do do 7 lutego do godz. 23.59.Nagroda trafi do autora najbardziej kreatywnego hasła, ale musi on spełnić jeszcze jeden warunek - 22 lutego o godz. 16 koniecznie musi odwiedzić Galerię Warmińską, bo tam właśnie zostaną ogłoszone wyniki. Przedstawiciel komisji najpierw odczyta najbardziej kreatywne hasło, po czym zadzwoni do jego autora, ten musi telefon odebrać i w ciągu pięciu minut pojawić się na scenie. Jeśli telefonu nie odbierze lub będzie zbyt daleko od Galerii Warmińskiej, wtedy przed szansą stanie autor kolejnego wyróżnionego hasła.A teraz przypominamy kandydatów kategorii Sportowiec bez Barier (sms-y wysyłamy pod numer 7248 (2,46 zł brutto), w treść wpisując jedynie kod):* Andrzej Chalastra (lekka atletyka, IKS Smok Orneta) go.sbb.1* Piotr Cichocki (żeglarstwo, AKS OSW Olsztyn) go.sbb.2* Joanna Czarnecka-Baran (kolarstwo, IKS Smok Orneta) go.sbb.3* Jarosław Czyżewski (siatkówka na siedząco, Atak Elbląg) go.sbb.4* Sylwia Drozdowska (paranarciarstwo biegowe, IKS Smok Orneta) go.sbb.5* Michał Dziuba (lekka atletyka i paranarciarstwo biegowe, IKS Smok Orneta) go.sbb.6* Olga Górnaś-Grudzień (żeglarstwo, AKS OSW Olsztyn) go.sbb.7* Marcin Górski (lekka atletyka, Atak Elbląg) go.sbb.8* Anna Harkowska (kolarstwo, OKS Warmia i Mazury Olsztyn) go.sbb.10* Marcin Hebda (siatkówka na siedząco, Atak Elbląg) go.sbb.9* Mieczysław Kontrymowicz (bowling, kręgle, OKS Warmia i Mazury) go.sbb.11* Przemysław Kowalski (lekka atletyka, IKS Smok Orneta) go.sbb.12* Bogdan Król (paranarciarstwo biegowe, IKS Smok Orneta) go.sbb.13* Cezary Król (wyścigi na wózkach, IKS Smok Orneta) go.sbb.14* Wioletta Milewska (paranarciarstwo biegowe i lekka atletyka, IKS Smok Orneta) go.sbb.15* Witold Misztela (paranarciarstwo biegowe i kolarstwo, IKS Smok Orneta) go.sbb.16* Krzysztof Obuchowicz (paranarciarstwo biegowe i lekka atletyka, IKS Smok Orneta) go.sbb.17* Grzegorz Ojrzyński (lekka atletyka, IKS Smok Orneta) go.sbb.18* Katarzyna Orzechowska (strzelectwo pneumatyczne niewidomych i słabowidzących, OKS Warmia i Mazury) go.sbb.19* Dawid Ostasz (koszykówka na wózkach, AKS OSW Olsztyn) go.sbb.20* Monika Pudlis (kolarstwo szosowe osób niepełnosprawnych i paranarciarstwo biegowe, IKS Smok Orneta) go.sbb.21* Rafał Rocki (lekka atletyka, Atak Elbląg) go.sbb.22* Krzysztof Ruszkiewicz (strzelectwo laserowe niewidomych i słabowidzących, OKS Warmia i Mazury) go.sbb.23* Michał Rutkowski (kolarstwo szosowe, IKS Smok Orneta) go.sbb.24* Stanisław Stopierzyński (kręgle, OKS Warmia i Mazury) go.sbb.25* Tomasz Stopierzyński (brydż niewidomych i słabowidzących, OKS Warmia i Mazury) go.sbb.34* Zbigniew Świerczyński (lekka atletyka, OKS Warmia i Mazury) go.sbb.26* Sławomir Turonek (parakolarstwo, Olsztyński Klub Sportowy Warmia i Mazury) go.sbb.27* Jarosław Wilczyński (wyścigi na wózkach, IKS Smok Orneta) go.sbb.28* Mateusz Witkowski (wyścigi na wózkach i kolarstwo szosowe, IKS Smok Orneta) go.sbb.29* Krzysztof Wojtaszek (siatkówka na siedząco, Atak Elbląg) go.sbb.30 .* Rafał Wojtowicz (siatkówka na siedząco, Atak Elbląg) go.sbb.31* Waldemar Woźniak (żeglarstwo, AKS OSW Olsztyn) go.sbb.32* Katarzyna Zubowicz (wyścigi na wózkach, paranarciarstwo biegowe i kolarstwo szosowe, IKS Smok Orneta) go.sbb.33