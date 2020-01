27 lat pana Zbigniewa

Tak jak zawsze zima przychodzi po jesieni, a dzień po nocy, tak w grudniu zawsze do redakcji przychodzi gruby list z Bartoszyc.

W tym roku Zbigniew Kobuszewski chciał się złamać i pierwszy list przysłać już w listopadzie, ale ostatecznie uznał, że „tradycji trzeba się trzymać”. A że tradycja to rzecz święta, więc w pełni zgadzamy się z naszym bartoszyckim czytelnikiem, który w wyborach najpopularniejszych sporowców województwa bierze udział po raz.... 27!Śmiało można więc powiedzieć, że plebiscyt bez pana Zbyszka to jak Warmia bez Mazur, kiełbasa bez mięsa, a Duda bez długopisu.Wróćmy jednak do listu, w którym jego autor już po raz kolejny zaproponował powiększenie... plebiscytowych kuponów, by można było na nich umieścić 20 lub nawet 30 nazwisk. Hmmm, panie Zbyszku, dożyliśmy czasów, w których większość informacji nie przekracza 160 znaków, bo tyle może mieć najdłuższy sms, więc obowiązek wpisywania aż 30 kandydatów mógłby wielu skutecznie zniechęcić do głosowania. Dlatego dziękujemy za radę, ale jednak zostaniemy przy 10 nazwiskach.„Po przeanalizowaniu wszystkich kandydatów zdecydowałem się wybrać dziesiątkę, która - moim zdaniem - najbardziej na to zasługuje” - pisze Zbigniew Kobuszewski. „W tym roku znalazło się w niej aż pięciu moich ziomali z Bartoszyc. Jestem lokalnym patriotą, więc inaczej postąpić nie mogłem”. Co roku bartoszyccy ziomale mogą liczyć na głos pana Zbyszka, który tym razem docenił sukcesy Michała Kuźniaka, Marka Makarewicza, Adama Biniędy oraz Jędrzeja i Tomasza Żuralskich.„Zasłużyli na to, bo godnie reprezentują Bartoszyce, region oraz kraj” - nie ma wątpliwości nasz czytelnik, który może się pochwalić imponującym plebiscytowym stażem. „Uważam, że z zawodnikami trzeba być na dobre i na złe, cieszyć się z ich sukcesów, ale też trzeba umieć pogodzić się z porażkami. Mam nadzieję, że kiedyś doczekam takiej chwili, kiedy jakiś mój ziomal z Bartoszyc wygra ten plebiscyt” - zdradza swoje marzenie pan Zbigniew, a na koniec pochwalił się jeszcze, że w czołowej dziesiątce poprzedniego plebiscytu znalazło się aż pięciu sportowców, których umieścił na swoich kuponach. Byli to: Marcin Malewski (1. miejsce), Konrad Bukowiecki (3), Sebastian Kuźniak (4), Jan Hadrava (5) i Marek Makarewicz (8). A my dodamy jeszcze, że Kuźniak i Makarewicz to oczywiście ziomale Zbigniewa Kobuszewskiego, który tym razem taką oto opracował „złotą” dziesiątkę:O tym, kto z nich zatańczy na Balu Sportowca, przekonamy się 22 lutego, kiedy ogłosimy wyniki plebiscytu. Poza tym oczywiście na balu honorowymi gośćmi będą zwycięzcy kategorii sms-owych - wszyscy otrzymają efektowne pamiątkowe statuetki.Zobacz inne artykuły o plebiscycie: Kliknij tutaj Na koniec prezentujemy czołówki niektórych kategorii konkursowych:: 1. Barbara Budek (taekwondo, Egida Biskupiec) go.str.1; 2. Milena Krasicka (gimnastyka sportowa, UKS SMS Olsztyn) go.str.5; 3. Antonina Dobies (szermierka, Hajduczek Olsztyn) go.str.2: 1. Jazda konna Olsztyn go.noj.22; 2. Hippika Tomaszkowo go.noj.2; 3. Stajnia „Pod Olchą” go.noj.17' 4. Maltanka go.noj.4; 5. Stajnia Sarage go.noj.20: 1. Tomasz Stopierzyński (brydż niewidomych i słabowidzących, OKS Warmia i Mazury) go.sbb.34; 2. Katarzyna Zubowicz (wyścigi na wózkach, paranarciarstwo biegowe i kolarstwo szosowe, IKS Smok Orneta) go.sbb.33; 3. Krzysztof Wojtaszek (siatkówka na siedząco, Atak Elbląg) go.sbb.30* Uwaga. Sms-y wysyłamy na numer 7248 (2,46 zł brutto), w treść wpisując jedynie kod przydzielony kandydatowi.