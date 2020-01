NAJPOPULARNIEJSZY E-SPORTOWIEC ROKU

Repo, Azonh i Bullet to tylko niektórzy z kandydatów w kolejnym całkiem nowym konkursie SMS-owym, organizowanym przy okazji 59. Plebiscytu.

Najlepszy E-sportowiec Roku – tak nazywa się kolejna nowa kategoria w SMS-owym głosowaniu organizowanym przy okazji 59. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa.Czym jest e-sport? Na pewno nie jest to jedna dyscyplina, bo mówiąc o e-sporcie, mamy na myśli wszelką rywalizację osadzoną w środowisku gier komputerowych. A że same gry są bardzo różne, więc gracze rywalizują w środowisku „strzelanek” (np. „Counter-Strike: Global Offensive” albo „Tom Clancy's: Rainbow Six Siege”), gier MOBA (ang. multiplayer online battle arena; rodzaj strategicznych gier czasu rzeczywistego z ograniczoną liczbą graczy), takich jak „League of Legends” czy „Dota 2”, bijatyk („Tekken”, „Mortal Kombat”), gier sportowych („FIFA”, „Madden”), symulatorów („Farming Simulator”) czy nawet gier łączących kilka gatunków („Overwatch”).Mimo że nie ma tak długiej historii jak sport tradycyjny, sport elektroniczny wykształcił swój własny unikalny „ekosystem”, który z roku na rok przyciąga do siebie coraz większe grono fanów. Co ciekawe, w naszym konkursie na najpopularniejszego człowieka e-sportu znajdziecie więc nie tylko profesjonalnych graczy, ale także komentatorów, hostów, streamerów, a nawet trenerów.Głosujemy do 7 lutego. Zwycięzca głosowania będzie gościem na Balu Sportowca, na którym odbierze pamiątkową statuetkę. Mamy też niespodziankę dla głosujących!Uwaga! Treść sms-a zaczynamy od KO. Oto przykładowe hasło: KO.siatkarze Indykpolu AZS wygraja dzisiaj mecz. Koszt sms-a to 2,46 zł brutto, a jego długość nie może przekroczyć 160 znaków, poza tym nie używamy polskich znaków!Nagroda trafi do autora najbardziej kreatywnego hasła, ale musi on spełnić jeszcze jeden warunek - 22 lutego o godz. 16 koniecznie musi odwiedzić Galerię Warmińską, bo tam właśnie zostaną ogłoszone wyniki. Przedstawiciel komisji najpierw odczyta najbardziej kreatywne hasło, po czym zadzwoni do jego autora, ten musi telefon odebrać i w ciągu pięciu minut pojawić się na scenie. Jeśli telefonu nie odbierze lub będzie zbyt daleko od Galerii Warmińskiej, wtedy przed szansą stanie autor kolejnego wyróżnionego hasła.Lista jest otwarta, a propozycje swoich kandydatów można przesyłać na adres. Przypominamy, że w treść SMS-a wpisujemy tylko kod przydzielony wybranemu przez nas kandydatowi, a SMS-y wysyłamy na numer(koszt pojedynczej wiadomości to 2,46 zł brutto). Uwaga, głosujemy do 7 lutego!Zobacz inne artykuły o plebiscycie: Kliknij tutaj