Indykpol AZS Olsztyn trafił na Skrę

Rozlosowano pary ćwierćfinałowe siatkarskiego Pucharu Polski - Indykpol AZS Olsztyn na wyjeździe zagra ze Skrą Bełchatów.

W ćwierćfinałach PP zagra sześć drużyn z PlusLigi, z których cztery czołowe (ZAKSA, Verva, Jastrzębie i Skra) zostały rozstawione. No i los zadecydował, że Skra podejmie Indykpol AZS.

A oto pozostałe pary ćwierćfinałowe:



* BBTS Bielsko-Biała – VERVA Warszawa/ZAKSA

* Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk

* Lechia Tomaszów Mazowiecki – ZAKSA/VERVA Warszawa



Zgodnie z regulaminem, gospodarzami ćwierćfinałowych spotkań będą zespoły z niższych klas rozgrywkowych lub te, które w PlusLidze zajmują aktualnie wyższe miejsce w tabeli. Jednak jest jedna niewiadoma, bo ZAKSA ma do rozegrania zaległy mecz z Visłą Bydgoszcz. Wynik tego meczu wpłynie na ostateczne miejsce kędzierzynian w tabeli. Jeśli podopieczni Nikoli Grbicia zdobędą 12 stycznia chociaż punkt, wtedy zmierzą się z BBTS-em. A wtedy Verva pojedzie do Tomaszowa Mazowieckiego.



Mecze ćwierćfinałowe zaplanowano na 14 i 15 stycznia.