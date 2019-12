Dyrektor Sylwester Czereszewski

Od stycznia nowym dyrektorem sportowym Stomilu Olsztyn zostanie od lat związany z tym klubem Sylwester Czereszewski. Były reprezentant Polski zastąpi na tym stanowisku Remigiusza Lembowicza.

Sylwester Czereszewski, który dotychczas był asystentem trenera Piotra Zajączkowskiego, przed laty był jednym z najlepszym zawodników Stomilu, z którego trafił do Legii Warszawa.

I właśnie w stołecznym klubie Czereszewski poznał Wojciecha Kowalewskiego, który w połowie grudnia został nowym prezesem olsztyńskiego pierwszoligowca.



- Długo się nad propozycją nie zastanawiałem - przyznaje „Czereś”. - Prezes Wojciech Kowalewski zaproponował mi tę funkcję, bo chciał mieć pracownika, który zna realia regionu i jest blisko pierwszego zespołu. Jako dyrektor sportowy na pewno będę współpracował z pierwszym trenerem drużyny, bo wszyscy gramy do jednej bramki.



Właśnie za brak współpracy ze sztabem szkoleniowym etat stracił dotychczasowy dyrektor sportowy Remigiusz Lembowicz, który swoją pracę wykonywał z Warszawy, a w Olsztynie pojawiła się tylko przy okazji ligowych spotkań przy al. Piłsudskiego 69a.



„CZEREŚ”

Sylwester Czereszewski do Olsztyna trafił wiosną 1989 roku z Korony Klewki, stąd przydomek „Pele z Klewek”. W Stomilu grał (z krótką przerwą jesienią 1992 roku na występy w Gwardii Szczytno) do rundy jesiennej 1996 roku. W przerwie zimowej trafił wtedy do warszawskiej Legii, ale jeszcze jako zawodnik „biało-niebieskich” zadebiutował w reprezentacji Polski. Henryk Aposel powołał Czereszewskiego na mecz eliminacji Euro 1996 Polska – Azerbejdżan (12 października 1994 roku). Cztery lata później Sylwester Czereszewski został okrzyknięty „Królem Burgas” po zdobyciu dwóch bramek w eliminacjach do Euro 2000 w wyjazdowym spotkaniu z Bułgarią. W sumie z orzełkiem na piersi „Czereś ”zagrał 23 razy i strzelił cztery bramki. Natomiast w Stomilu wystąpił w 183 spotkaniach, w których zdobył 47 bramek.