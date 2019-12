Konrad jest coraz wyżej

W głosowaniu sms-owym na najpopularniejszego sportowca województwa 2019 roku do góry pnie się nasz znakomity kulomiot Konrad Bukowiecki.

Bukowiecki od kilku lat zawsze zalicza się do plebiscytowej czołówki: warto przypomnieć, że w 2017 roku został uznany za najpopularniejszego sportowca województwa, natomiast rok temu zajął trzecie miejsce. Nic więc dziwnego, że i tym razem kulomiot AZS UWM Olsztyn jest jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa. Właśnie zrobił kolejny krok w tym kierunku, bowiem w głosowaniu sms-owym przesunął się na drugie miejsce - wyprzedza go jedynie równie utalentowana Aniela Kozłowska, szpadzistka Hajduczka Olsztyn. A oto jak wygląda czołowa dziesiątka:Przypominamy, że sms-y wysyłamy na numer 7248 (2,46 zł brutto), w treść wpisując jedynie kod przydzielony kandydatowi. Oczywiście dziesięciu najpopularniejszych sportowców województwa wybieramy także za pomocą głosowania kuponowego, do którego zachęcamy, tym bardziej że będzie można wygrać 20 000 złotych!Ale przygotowaliśmy też inne kategorie sms-owe. Oto czołówki kilku z nich:: 1. Sylwester Jakacki (Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny) go.nbr.2; 2. Paweł Pszczółkowski (Pszczółkowski Team) go.nbr.11; 3. Rafał Kot (Jurund Szczytno) go.nbr.5: 1. Piotr Rykaczewski (Jordan Kazanice) go.pr.56; 2. Dawid Bikowski (Olimpia Miłki) go.pr.2; 3. Arkadiusz Chmielewski (Wel Lidzbark Welski) go.pr.6; 4. Alan Laszkowski (Olimpia Kisielice) go.pr.86; 5. Bartosz Małysz (Wilczek Wilkowo) go.pr.43; 6. Tomasz Szawara (Concordia Elbląg) go.pr.84; 7. Patryk Lewicki (Radomniak Radomno) go.pr.35; 8. Daniel Turżonek (Mazur Wydminy) go.pr.73; 9. Kacper Sutuła (Czarni Olecko) go.pr.67; 10. Dawid Paszkowski (Rominta Gołdap) go.pr.471. Maciej Wyszyński (CrossBoxFit Kętrzyn) go.ni.27; 2-3. Joanna Zadroga (Klub Body Perfect, Fitstars, Olsztyn) go.ni.21, Kacper Grażul (Siłownia KG Gym, Olsztyn) go.ni.5; 4. Ewa Najmowicz (Oddział Leczenia Otyłości, Miejski Szpital Zespolony, Olsztyn, Hotel Warmia Park, Pluski) go.ni.11: 1. Rugby Gietrzwałd go.ks.131; 2. Warmia Energa Olsztyn go.ks.118; 3. Motoklub Olsztyn go.ks.66; 4. Egida Olsztynek go.ks.23; 5. MOS Ełk go.ks.63: 1. VIII Ostródzki Półmaraton św. Jerzego go.swr.1; 2-3. Cykl biegowy parkrun: Ełk, Działdowo, Olsztyn, Kętrzyn, Iława go.swr.19, Rajd Warmiński Toyota 2019; 4. Mistrzostwa Europy w plażowej piłce ręcznej w Starych Jabłonkach go.swr.2