Indykpol AZS zrewanżował się Tunezji

W rozegranym w Iławie sparingu siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn przegrali z reprezentacją Tunezji, chociaż prowadzili 2:0 w setach. W sobotnim rewanżu górą był już przedstawiciel PlusLigi.

* Indykpol AZS Olsztyn - Tunezja 2:3 (20, 24, -21, -22, -15)

Indykpol AZS: Woicki, Poręba (13), Pietraszko (11), Sokołowski (8), Żaliński (23), Kapica (20), Żurek (libero) oraz Kowalski, Mika

Tunezja: Aguerbi (5), Ben Slimene (5), Karamosli (17), Nagga (4), Moalla (17), Mbarki (3), Saddem (libero) oraz Karamosli (8), Ayache (4), Bongui (11), Ben Tara (8),



Trener Paolo Montagnani - w porównaniu do ostatniego ligowego spotkania - dokonał kilku zmian w wyjściowym składzie. Mecz zaczęli m.in Dawid Sokołowski i Wojtek Żaliński na przyjęciu oraz Mateusz Poręba z Pawłem Pietraszko na środku siatki.



Pierwszy set toczył się pod dyktando akademików, czego efektem była wygrana do 20. Druga partia była już bardziej wyrównana, a gra toczyła się punkt za punkt. Więcej zimnej krwi w końcówce zachowali olsztynianie, zwyciężając na przewagi 26:24.



Do połowy trzeciej odsłony gra ponownie toczyła się punkt za punkt. Z każdą kolejną chwilą na boisku zaczęli przeważać Tunezyjczycy, którzy zdobyli kilka punktów przewagi i ostatecznie wygrali 25:21. Ich dobra gra miała miejsce również podczas seta, którego zapisali na swoje konto - 25:22.



Decydująca partia toczyła się pod dyktando gospodarzy, którzy prowadzili już 8:3. Później do głosu doszli goście, najpierw odrabiając straty (9:9), a potem zadając decydujący cios.



W sobotni wieczór w Kortowie w rolach głównych wystąpili już olsztynianie.



* Indykpol AZS Olsztyn – Tunezja 3:0 (20, 20, 15)

Indykpol AZS: Kowalski (7), Pietraszko (9), Kapica (16), Poręba (9), Sokołowski (11), Żaliński (15), Zabłocki (libero) oraz Woicki, Pietkiewicz (5) i Żurek

Tunezja: Aguerbi (8), Ben Slimene (2), Karamosli (6), Moalla (13), Mbarki (8), Ben Tara (3), Redissi (libero) oraz Nagga (11), Ben Cheikh, Bangui i Saddem (libero)





W Indykpolu AZS pierwsze skrzypce zagrali skrzydłowi. Młody atakujący Remigiusz Kapica zapisał na swoim koncie 16 oczek, z 31 ataków punktem skończył 15, a do tego raz zablokował rywali. 15 punktów dołożył Wojciech Żaliński, imponując 61-procentową skutecznością oraz 3 asami serwisowymi. Trener Montagnani dał okazję do gry siatkarzom, którzy na co dzień nie spędzają zbyt wiele czasu na boiskach PlusLigi. Grą zespołu kierował bowiem Tomasz Kowalski, a Dawid Sokołowski był trzecim po Kapicy i Żalińskim najlepiej punktującym zawodnikiem w barwach AZS. Co ciekawe, w dodatkowym secie - wygranym przez olsztynian do 23 - w polu zagrywki pojawił się nominalny libero Michał Żurek.



Trzeci sparing z Tunezją zostanie rozegrany w niedzielę o g. 17 w Biskupcu.