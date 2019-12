Indykpol AZS przegrał z Tunezją

W rozegranym w Iławie sparingu siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn przegrali z reprezentacją Tunezji, chociaż prowadzili 2:0 w setach.

* Indykpol AZS Olsztyn - Tunezja 2:3 (20, 24, -21, -22, -15)

Indykpol AZS: Woicki, Poręba (13), Pietraszko (11), Sokołowski (8), Żaliński (23), Kapica (20), Żurek (libero) oraz Kowalski, Mika

Tunezja: Aguerbi (5), Ben Slimene (5), Karamosli (17), Nagga (4), Moalla (17), Mbarki (3), Saddem (libero) oraz Karamosli (8), Ayache (4), Bongui (11), Ben Tara (8),



Trener Paolo Montagnani - w porównaniu do ostatniego ligowego spotkania - dokonał kilku zmian w wyjściowym składzie. Mecz zaczęli m.in Dawid Sokołowski i Wojtek Żaliński na przyjęciu oraz Mateusz Poręba z Pawłem Pietraszko na środku siatki.



Pierwszy set toczył się pod dyktando akademików, czego efektem była wygrana do 20. Druga partia była już bardziej wyrównana, a gra toczyła się punkt za punkt. Więcej zimnej krwi w końcówce zachowali olsztynianie, zwyciężając na przewagi 26:24.



Do połowy trzeciej odsłony gra ponownie toczyła się punkt za punkt. Z każdą kolejną chwilą na boisku zaczęli przeważać Tunezyjczycy, którzy zdobyli kilka punktów przewagi i ostatecznie wygrali 25:21. Ich dobra gra miała miejsce również podczas seta, którego zapisali na swoje konto - 25:22.



Decydująca partia toczyła się pod dyktando gospodarzy, którzy prowadzili już 8:3. Później do głosu doszli goście, najpierw odrabiając straty (9:9), a potem zadając decydujący cios.



Oba zespoły rozegrają jeszcze dwa spotkania towarzyskie. Sobotni mecz w Kortowie jest zamknięty dla publiczności, dlatego zapraszamy na niedzielny sparing w Biskupcu o godz. 17.