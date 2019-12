Stoi na progu grudzień...

Tuż przed Wigilią trafił do nas list od Katarzyny Sielskiej. Do życzeń pani Kasia dołączyła plebiscytowy wierszyk oraz kupon.

Z okazji plebiscytu od lat uruchamiamy nasz sezonowy Kącik Literacki Ambitnej Poezji Sportowej. Jednak w tym roku swoją plebiscytową twórczością podzielił się z nami jedynie pewien nieznany olsztyński poeta tworzący na przełomie XX i XXI wieku. Aż wreszcie nadszedł list od Katarzyny Sielskiej, która do KLAPS-a należy już od dawna.„Z okazji świąt Bożego Narodzenia całej redakcji Działu Sportowego Gazety Olsztyńskiej życzę magicznych chwil spędzonych w rodzinnym gronie i pięknych cieszących oko i serce prezentów oraz szczęśliwego nadchodzącego roku 2020, by obfitował w rekordy!” - napisała pani Kasia, a my za też życzenia serdecznie dziękujemy, życząc jednocześnie jej oraz pozostałym naszym czytelnikom wszystkiego sportowego! A oto plebiscytowy wierszyk Katarzyny Sielskiej:W tym momencie musimy dokonać niewielkiego sprostowania, bo pan Artur może i jest czasami sierotką, ale to nie on będzie jednak losował:-)A tak oto prezentuje się plebiscytowy kupon naszej sympatycznej czytelniczki:1. Konrad Bukowiecki2. Paweł Woicki3. Marcin Sarnacki4. Sławomir Turonek5. Zbigniew Świerczyński6. Joanna Waga7. Marta Sztąberska8. Damian Szuprytowski9. Marta Witkowska10. Julia WalczakPrzypomnijmy, że dziesiątkę najpopularniejszych sportowców wybieramy za pomocą głosowania kuponowego i sms-owego. W pierwszym przypadku na kuponie koniecznie należy wpisać 10 nazwisk z listy kandydatów (kupony z mniejszą liczbą nazwisk nie będą uwzględniane), natomiast w treść sms-a wpisujemy jedynie kod przydzielony wybranemu przez nas sportowcowi. Kody można znaleźć na stronie internetowej sport.wm.pl. Sms-y wysyłamy na numer 7248 (2,46 zł brutto).A oto jak wygląda czołowa dziesiątka w głosowaniu sms-owym: 1. Aniela Kozłowska (szermierka, Hajduczek Olsztyn) go.sp.33; 2. Przemysław Opalach (boks, Olsztyn) go.sp.80; 3. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.sp.4; 4. Sylwia Firlej (MMA, brazylijskie jiu-jitsu, Kaiser Sports Olsztyn) go.sp.75; 5. Natalia Fiszer (rugby, KS Rugby Gietrzwałd) go.sp.81; 6. Ksenia Woźniak (koszykówka, KKS Olsztyn) go.sp.68, Marcin Malewski (piłka ręczna, Warmia Energa Olsztyn) go.sp.74; 8. Hanna Szczucińska (motocross, Motoklub Olsztyn) go.sp.78; 9. Joanna Jędrzejczyk (MMA, American Top Team) go.sp.25; 10. Zbigniew Staniszewski (automobilizm, Automobilklub Warmiński) go.sp.56