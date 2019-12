Ścieżki nad Długim wypełnią się biegaczami

28 grudnia nad jeziorem Długim odbędzie się w Olsztynie trzeci bieg cyklu City Trail. W sumie w sezonie 2019/20 zaplanowano sześć takich biegów.

Warto przypomnieć, że po dwóch imprezach liderami są Konrad Nosarzewski i Martyna Budziłek, ale przed nimi jeszcze cztery biegi, więc wiele może się zmienić.



Podczas listopadowych zawodów na 5-kilometrowej trasie rywalizowało 483 biegaczy. Najszybszym okazał się Bartek Osior (wynik 16.28), natomiast w rywalizacji kobiet najlepszą była wspomniana już Martyna Budziłek (18.41).

Warto podkreślić, że Olsztyn to jedna z dziesięciu lokalizacji, w których organizowany jest cykl City Trail. Pozostałe to: Bydgoszcz, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław. Zdecydowana większość uczestników biegów City Trail to amatorzy i osoby biegające rekreacyjnie, jednak zawody te przyciągają także czołowych polskich biegaczy.



- W ostatnich latach w City Trail nie brakuje zawodników na bardzo wysokim poziomie, co pomaga mi podnosić swój poziom – podkreśla Dariusz Boratyński, multimedalista mistrzostw Polski, dwukrotny zwycięzca klasyfikacji generalnej City Trail we Wrocławiu. - Aktualnie starty w cyklu są dla mnie kluczowe nie tylko w przygotowaniu do sezonu, ale też w szlifowaniu formy przed docelowymi zawodami. Dzięki temu, że poziom tych biegów jest taki wysoki, mogę wykonać trening, jakiego sam nie byłbym w stanie zrobić, mogę też spróbować się z najlepszymi biegaczami w Polsce i zobaczyć, w jakim miejscu jest moja forma – kończy Dariusz Boratyński.



W ramach każdej imprezy City Trail z Nationale-Nederlanden odbywają się także zawody dla dzieci i młodzieży, które z roku na rok cieszą się większą popularnością. Na ścieżkach nad olsztyńskim jeziorem Długim regularnie startuje około 200 młodych sportowców. Dystanse, jakie pokonują, są uzależnione od wieku – najmłodsi biegają 300 m, nieco starsi 600 m, następna kategoria wiekowa to już 1 km, a młodzież pokonuje 2 km.



- Z satysfakcją obserwujemy wzrost popularności biegu zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. Zawody coraz częściej przyciągają całe rodziny. To okazja, by o korzyściach płynących z aktywności fizycznej, zbilansowanej diety oraz regularnych badań mówić nie tylko w kontekście dorosłych, ale również najmłodszych Polaków. Mamy nadzieję, że te zdrowe nawyki pozostaną z nimi na lata - mówi Marta Pokutycka-Mądrala, rzecznik prasowy Nationale-Nederlanden.



Na cykl City Trail Olsztyn 2019/20 składa się sześć imprez (26 października, 23 listopada, 28 grudnia, 8 lutego, 29 lutego, 21 marca). Każda z nich odbędzie się na dystansie 5 km na pętli poprowadzonej ścieżkami nad jeziorem Długim. Po zakończeniu części sportowej zaplanowana jest uroczysta ceremonia podsumowująca sezon, podczas której wręczone zostaną pamiątkowe medale, a także nagrody dla najszybszych biegaczy.

* Harmonogram: godz. 8:30 - otwarcie biura zawodów (okolice kładki nad jeziorem Długim); godz. 9:20-10:30 – biegi City Trail Junior; godz. 10:30 – zamknięcie biura zawodów; godz. 11:00 - start biegu głównego na 5 km

Szczegółowe informacje oraz zapisy znajdują się na stronie www.citytrail.pl.

