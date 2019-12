Kandydaci do "złotej" dziesiątki

22 lutego w hotelu Marina Club odbędzie się bal, ostatni sportowy akord 2019 roku. Wtedy to ogłosimy nazwiska dziesięciu najpopularniejszych sportowców, trenera roku oraz zwycięzców głosowania w kilkunastu kategoriach sms-owych.

W naszym plebiscycie wybieramy najpopularniejszych, a nie najlepszych sportowców, bowiem trudno jest ocenić, a wręcz jest to niemożliwe, który sukces lub medal jest ważniejszy. No może poza olimpijskim, ale akurat 2019 rok olimpijski nie był, więc takim sukcesem nie możemy się pochwalić. Swoją drogą ta olimpijska posucha trwa już prawie 20 lat, bo ostatnim sportowcem z warmińsko-mazurskiego klubu, który stanął na olimpijskim podium, był kajakarz Adam Seroczyński (Sydney, 2000 rok).Wracając jednak do plebiscytu, to wybieramy najpopularniejszych sportowców, ale jednak podstawowym kryterium powinny być sukcesy, a nie miła aparycja lub zgrabna sylwetka. Dlatego, by ułatwić wybór, przypominamy osiągnięcia naszych kandydatów. Głosujemy za pomocą kuponów - wtedy trzeba wpisać dziesięć nazwisk z tej listy - oraz sms-ów, które wysyłamy na numer 7248 (2,46 zł brutto), w ich treść wpisując jedynie kod.Jeśli zdecydujecie się na wypełnianie kuponów, do czego serdecznie zachęcamy, wtedy możecie wygrać aż 20 tysięcy złotych (sponsorem tej nagrody jest Bank Citi i Citi Handlowy). Wystarczy, że będziecie mieć odrobinę szczęścia w losowaniu (może trochę więcej niż odrobinę). Natomiast jeden z nadawców sms-ów otrzyma bony zakupowe o wartości 5000 złotych do wykorzystania w Galerii Warmińskiej! Trzeba tylko do 7 lutego do godz. 23.59 wysłać sms-a na numer 72051, w jego treści wpisując hasło zagrzewające sportowców do walki. Uwaga! Treść sms-a zaczynamy od KO. Oto przykładowe hasło: KO.siatkarze Indykpolu AZS wygraja dzisiaj mecz.Koszt sms-a to 2,46 zł brutto, a jego długość nie może przekroczyć 160 znaków, poza tym nie używamy polskich znaków!Nagroda trafi do autora najbardziej kreatywnego hasła, ale musi on spełnić jeszcze jeden warunek - 22 lutego o godz. 16 koniecznie musi odwiedzić Galerię Warmińską, bo tam właśnie zostaną ogłoszone wyniki. Przedstawiciel komisji najpierw odczyta najbardziej kreatywne hasło, po czym zadzwoni do jego autora, ten musi telefon odebrać i w ciągu pięciu minut pojawić się na scenie. Jeśli telefonu nie odbierze lub będzie zbyt daleko od Galerii Warmińskiej, wtedy przed szansą stanie autor kolejnego wyróżnionego hasła.A oto wszyscy kandydaci 59. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa:Zobacz inne artykuły o plebiscycie: Kliknij tutaj (kajakarstwo, OKSW Olsztyn) — reprezentant Polski, jeden z najlepszych na świecie kanadyjkarzy, 9. miejsce w mistrzostwach świata (C-1 200 i C-4 500), mistrz Polski w C-2 500 i 1000 ORAZ wicemistrz w C-2 200.(żeglarstwo, MOS SSW Iława) — wicemistrzyni Polski w klasie Laser Radial, złoty medal w otwartych mistrzostwach Portugalii. W tym roku zdobyła też kwalifikację dla kraju na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio (o „bilet” na IO powalczy z Magdą Kwaśną).(pilot rajdowy, Bartoszyce) — wspólnie z dolnośląskim kierowcą Rafałem Zabuskim zdobył tytuł Rajdowego Samochodowego Mistrza Polski w klasie HR4, natomiast z kierowcą z Siedlec Bartłomiejem Grabowskim wicemistrzostwo cyklu Dacia Duster Elf Cup w rajdach terenowych.(lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) – halowy wicemistrz Polski seniorów z Torunia, zwycięzca mityngu Diamentowej Ligi w Rzymie (rekord mityngu 21,97 m), złoty medalista Uniwersjady w Neapolu (rek. imprezy 21,54) oraz młodzieżowych mistrzostw Europy do lat 23 w Gaevle (21,51). Mistrz Polski seniorów z Radomia (21,83), czwarty w finałowym konkursie Diamond League w Brukseli (21,91), drugi podczas meczu Europa – USA w Mińsku (21,92), wygrany mityng w Karpaczu (21,99), zwycięstwo w Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie z fantastycznym rekordem życiowym oraz rekordem Europy do lat 23 – 22,25 m! Szósta pozycja w mistrzostwach świata w Doha (21,46), srebro 7. Światowych Igrzysk Wojskowych w Wuhan (21,84).(bojery, AZS UWM Olsztyn) — mistrz świata w bojerowej klasie DN z amerykańskiego Indian Lake (trzeci tytuł w karierze, po triumfach w 2006 i 2010 r.), piąty zawodnik mistrzostw Europy na Śniardwach.(pływanie, AZS UWM Olsztyn) — reprezentantka kraju, mistrzyni Polski w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych, brązowa medalistka MP na 1500 m st. dowolnym.(żeglarstwo, AKS OSW Olsztyn) — złoty medalista mistrzostw Europy EUROSAF żeglarzy z niepełnosprawnościami w klasie Hansa 303. Mistrz świata z hiszpańskiego Puerto Sherry oraz podwójny mistrz Europy z portugalskiego Portimao: tak w jednoosobowej Hansie 303, jak i — wspólnie z Olgą Górnaś-Grudzień — w klasie Hansa 303 dwuosobowej.(szachy, UKS Skoczek Elbląg) — wicemistrzyni Polski juniorek w szachach błyskawicznych, 12. zawodniczka mistrzostw Europy w szachach klasycznych.(brydż, OKS Warmia i Mazury) — mistrz Polski niewidomych i słabowidzących oraz mistrz Polski w parach.(kick-boxing, Silvant Kajak Elbląg) — brązowy medalista mistrzostw świata w formule light-contact w wadze 74 kg (Bośnia i Hercegowina), zdobywca Pucharu Europy (Czechy), mistrz Polski służb mundurowych.(rugby, Rugby Gietrzwałd) — uczestniczka mistrzostw Europy U-18 (14. miejsce), reprezentantka Polski na Turnieju Nadziei Olimpijskich w Brnie.(MMA, brazylijskie jiu-jitsu, Kaiser Sports Olsztyn) — mistrzyni Polski w brazylijskim jiu-jitsu (ADCC) oraz srebrna medalistka amatorskich MP w MMA i brązowa medalistka mistrzostw kraju w MMA (ALMMA).(żeglarstwo, MOS SSW Iława) — mistrzostwo świata w klasie Laser Radial do lat 21, mistrzostwo Polski seniorek oraz młodzieżowców.(triathlon, UKS TRS Susz) — mistrz Polski juniorów, zdobywca Pucharu Polski juniorów (w obu przypadkach na dystansie sprinterskim).(żeglarstwo, AKS OSW Olsztyn) — zwyciężczyni mistrzostw Europy EUROSAF żeglarzy z niepełnosprawnościami w klasie Hansa 303 (rozegranych na austriackim jeziorze Traunsee w Gmunden). Srebrna wśród pań oraz złota w dwuosobowej Hansie 303 (razem z Piotrem Cichockim) medalistka mistrzostw Europy w Portimao.(żeglarstwo, Jeziorak Yacht Club Iława) — sternik załogi, która zajęła trzecie miejsce w tegorocznej Ekstraklasie Polskiej Ligi Żeglarskiej, zdobywając brązowy medal mistrzostw Polski.(bojery, MKŻ Mikołajki) — złoty medalista mistrzostw Polski w klasie DN na Zalewie Zegrzyńskim, piąty zawodnik mistrzostw świata w Indian Lake.(siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) — filar gry ofensywnej Indykpolu AZS i jeden z czołowych atakujących PlusLigi. Reprezentant Czech zakończył sezon 2018/19 jako drugi punktujący (487 pkt) i atakujący (402) w rankingu PlusLigi oraz trzeci w klasyfikacji najlepiej zagrywających (49 asów). Kolejny raz został uznany przez kibiców Indykpolu AZS za najlepszego zawodnika drużyny na przestrzeni sezonu.(parakolarstwo, Olsztyński Klub Sportowy Warmia i Mazury) — wicemistrzyni świata w parakolarstwie szosowym: w holenderskim Emmen wywalczyła srebro w jeździe indywidualnej na czas.(kajakarstwo, Kayak Sport Club Olsztyn) — czołowy polski kajakarz młodego pokolenia, m.in. brązowy medalista mistrzostw Polski juniorów w olimpijskiej konkurencji K-2 1000.(gimnastyka sportowa, UKS SMS Olsztyn) — brązowa medalistka indywidualnych mistrzostw Polski w klasie I PZG (juniorki) w wieloboju, wicemistrzyni kraju w skoku i trzecia zawodniczka IMP w ćwiczeniach wolnych, zwyciężczyni Pucharu Polski.(lekka atletyka, niestowarzyszony) — najlepszy młociarz na świecie w kategorii wiekowej +70, wielokrotny mistrz i medalista mistrzostw Polski w rzucie ciężarkiem, dyskiem, kulą i oszczepem. W 2019 r. zdobył złoty medal mistrzostw Europy weteranów w rzucie młotem i srebrny w rzucie ciężarkiem. Medalista halowych mistrzostw świata.(szachy, Hetman Elbląg) — jeden z najlepszych polskich zawodników młodego pokolenia, mistrz międzynarodowy, wicemistrz kraju w szachach szybkich i trzeci w błyskawicznych, drugi w elitarnym turnieju w Budapeszcie.(kajakarstwo, Olimpia Elbląg) — brązowa medalistka mistrzostw Polski w K-1 5000 m oraz brązowa medalistka MP w K-2 1000 m.(kolarstwo, Casa Dorada Women Cycling) — reprezentantka Polski, wicemistrzyni kraju w jeździe indywidualnej na czas, uczestniczka mistrzostw świata, czołowa zawodniczka wielu międzynarodowych wyścigów.(pływanie, Kormoran Olsztyn) — 16-letnia reprezentantka kraju, jedna z najlepszych polskich zawodniczek młodego pokolenia, m.in. trzecia w MP seniorów na 800 m st. dow.(MMA, American Top Team) — podczas październikowej gali UFC Fight Night 161 w Tampie na Florydzie olsztynianka pokonała przez jednogłośną decyzję sędziowską Michelle Waterson (USA), a tym samym zrobiła duży krok w kierunku walki o odzyskanie pasa mistrzowskiego w wadze słomkowej.(kajakarstwo, OKSW Olsztyn) — reprezentant kraju, w finale C-2 1000 m mistrzostw świata zajął 6. miejsce, zdobywając kwalifikację olimpijską dla Polski, 5. miejsce w Igrzyskach Europejskich w C-2 1000, zwycięzca regat przedolimpijskich w Tokio w C-2 1000, mistrz Polski w C-2 500 i 1000, wicemistrz w C-2 200.(sport niepełnosprawnych, OKS Warmia i Mazury) — wielokrotny mistrz Polski bowlingu i kręglach, złoty i srebrny medalista mistrzostw Europy niewidomych i słabowiczących w kręglach.(biegi, Jurund Szczytno) — zwycięzca biegu 7 szczytów na 240 km z nowym rekordem trasy, 14. zawodnik mistrzostw świata w Albi w biegu 24-godzinnym.(gimnastyka sportowa, UKS SMS Olsztyn) — brązowa medalistka indywidualnych mistrzostw Polski w klasie mistrzowskiej (seniorki) w wieloboju oraz w ćwiczeniach na poręczach.(strzelectwo, Gwardia Olsztyn) — najlepszy polski zawodnik młodego pokolenia, reprezentant Polski, brązowy medalista mistrzostw Europy juniorów, 4. miejsce w PŚ juniorów, trzykrotny mistrz kraju juniorów.(futbol amerykański, Wenglorz AZS UWM Olsztyn Lakers) — zawodnik i koordynator sekcji zespołu, który w rozgrywkach pierwszej Ligi Futbolu Amerykańskiego sezonu 2019 zajął 3. miejsce w grupie eliminacyjnej.(kajakarstwo, Koszałek Opałek Węgorzewo) — reprezentantka Polski w kanadyjkach, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski.(pływanie, AZS UWM Olsztyn) — reprezentant Polski, jeden z najlepszych polskich młodzieżowców, brązowy medalista Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires na 400 st. zm., 1. miejsce w OOM na 1500 m., 3. miejsce MP seniorów na 400 i 1500 m.(szermierka, Hajduczek Olsztyn) — wicemistrzyni kraju młodzików, w sezonie 2018/19 najlepsza młodziczka w klasyfikacji Polskiego Związku Szermierczego, podczas pięciu turniejów stoczyła 58 walk, z których przegrała... jedną. Od września przeszła do kategorii wiekowej junior młodszy, członek kadry narodowej, w związkowym rankingu zajmuje 6. miejsce.(podnoszenie ciężarów, Meyer Elbląg) — wicemistrzyni Polski kadetek w wadze 59 kg.(kick-boxing, Kickboxing Bartoszyce) — mistrz Europy juniorów, zdobywca drugiego miejsca w zawodach Pucharu Świata juniorów, dwukrotny mistrz Polski juniorów (kick light, low kick).(piłka nożna, Stomil Olsztyn) — doświadczony zawodnik olsztyńskiego pierwszoligowca, w rundzie jesiennej najskuteczniejszy piłkarz Stomilu.i (piłka nożna, Olimpia Elbląg) — kapitan zespołu, jeden z najlepszych stoperów w II lidze.(motocross, Motoklub Olsztyn) — 10. zawodnik mistrzostw Polski w klasie MX2, szósty w klasie MX2 Junior oraz wicemistrz okręgu.(piłka nożna, Olimpia Elbląg) — najsilniejszy punkt zespołu. wyróżniający się bramkarz na boiskach II ligi.(trójbój siłowy, Siła Bartoszyce) — mistrz świata federacji WPA, wicemistrz świata federacji GPC.(piłka ręczna, Warmia Energa Olsztyn) — najbardziej doświadczony zawodnik olsztyńskiego zespołu, Jeden z najskuteczniejszych piłkarzy ręcznych I ligi.(koszykówka, KKS Olsztyn) — kapitan I-ligowego zespołu, jedna z kilku najlepszych zawodniczek obu grup rozgrywkowych, filar drużyny. 4. miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących zawodniczek obu grup I ligi w sezonie 2018/19 oraz 2. w przechwytach.(triathlon, Najmowicz Triathlon) — jeden z najlepszych polskich zawodników, zwycięzca Elemental Tri Series Olsztyn, 10. miejsce w Ironman Barcelona,13. w Ironman Texas.(boks, Olsztyn) — po porażce z Vincentem Feigenbutzem zmienił kategorię z superśredniej na półciężką i w debiucie 8 listopada w niemieckim Bergheim pokonał przed czasem Benjamina Skendera.(strzelectwo, OKS Warmia i Mazury) — podwójna złota medalistka mistrzostw Polski niewidomych i słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym w dwóch postawach: stojąc i leżąc.(pływanie, AZS UWM Olsztyn) — reprezentant kraju, mistrz Polski w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych, 11. zawodnik mistrzostw świata w Gwangju na dystansie 5 km, wicemistrz Polski na 800 i 1500 m st. dow., czołowy zawodnik międzynarodowych zawodów w pływaniu długodystansowym.a (gimnastyka sportowa, UKS SMS Olsztyn) — potrójna medalistka indywidualnych mistrzostw Polski w klasie mistrzowskiej (seniorki) z Katowic: wicemistrzyni kraju w skoku i ćwiczeniach wolnych oraz trzecia zawodniczka w finale na równoważni.(lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) — złota w klubowej sztafecie 4x100 m, srebrna na 100 m i brązowa na 200 m medalistka mistrzostw Polski juniorek w Toruniu. W sztafecie 4x100 m szóste miejsce w mistrzostwach Europy juniorek w szwedzkim Boras.(piłka nożna, Znicz Biała Piska) — bramkarz rewelacyjnie spisującego się w rundzie jesiennej III ligi zespołu z Białej Piskiej.(bojery, Warmia Olsztyn) — mistrz Europy (Śniardwy) oraz wicemistrz świata w klasie DN (Indian Lake), zwycięzca międzynarodowych mistrzostw Szwecji.(kolarstwo, Leopard Pro Cycling) — reprezentant Polski, wysoko notowany zawodnik w międzynarodowej rywalizacji, m.in. zwycięzca tureckiej wieloetapówki Tour of Antalya, uczestnik Tour de Pologne (20. w klasyfikacji górskiej), 8. miejsce w Tour de Normandie.(kajakarstwo, Olimpia Elbląg) — brązowy medalista w K-2 na 1000 m i w K-4 na 500 m w zawodach Nadziei Olimpijskich (Czechy).(automobilizm, Automobilklub Warmiński) — w 2019 roku ukończył swój czwarty w karierze Rajd Dakar w roli pilota litewskiego kierowcy Benediktasa Vanagasa i to ukończył z życiowym wynikiem, dojeżdżając do mety na świetnym 11. miejscu. Wspólnie ze Zbigniewem Staniszewskim m.in. wygrał Rajd Warmiński (w klasie Gość).(siatkówka plażowa, Zryw-Volley Iława) — wicemistrz Polski wraz z Jakubem Szałankiewiczem. Z tym samym zawodnikiem wygrał turniej World Tour w tureckim Aydin.(strzelectwo, OKS Warmia i Mazury) — potrójny (karabin, pistolet, dwubój) mistrz Polski niewidomych i słabowidzących w strzelaniu laserowym.(judo, Gwardia Olsztyn) — etatowy mistrz Polski seniorów w kat. +100 kg tym razem sięgnął po złoto MP w Rybniku, piąty w Pucharze Europy w Warszawie, siódme miejsca w turniejach Grand Prix w Zagrzebiu, Igrzysk Europejskich w Mińsku oraz Grand Slam w Abu Dhabi. Najwyżej notowany Polak w światowym rankingu (22. w kat. +100 kg).(lekka atletyka, LKS Lubawa) — specjalistka od pchnięcia kulą z LKS Lubawa. W 2019 roku została powołana do kadry narodowej, reprezentowała Polskę w meczu międzypaństwowym U-18 na Ukrainie, zajmując tam pierwsze miejsce indywidualnie i drużynowo. Daria jest też halową mistrzynią Polski (Toruń) oraz wicemistrzynią Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Poznań).(piłka nożna, Stomil Olsztyn) — pewny punkt pierwszoligowego zespołu, wielokrotnie jego udane interwencje uchroniły Stomil od porażki.(lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) — halowy mistrz Polski seniorów z Torunia w biegu na 200 metrów.(automobilizm, Automobilklub Warmiński) — zwycięzca szutrowych Rajdów Warmińskiego i Kormorana; świetny debiut w rallycrossie: dwa razy trzecie miejsce w eliminacjach w Toruniu oraz piąta pozycja na finiszu rywalizacji o mistrzostwo Polski w rallycrossie (prestiżowa klasa SuperCars).(żeglarstwo, Giżycka Grupa Regatowa) — sternik załogi, która wygrywając Ekstraklasę Polskiej Ligi Żeglarskiej, zdobyła mistrzostwo Polski.(kręgle, OKS Warmia i Mazury) — złoty i srebrny (miksty) medalista mistrzostw Europy niewidomych i słabowidzących w kręglach klasycznych.(kajakarstwo, OKSW Olsztyn) — 2. miejsce w młodzieżowych mistrzostwach Polski w C-2 500, wicemistrzyni Polski seniorek w C-2 200.(kajakarstwo, OKSW Olsztyn) — czołowy polski kanadyjkarz wśród kadetów, pierwsze miejsce w OOM w C-2 1000 i 5000 m.(motocross, Motoklub Olsztyn) — uczennica II klasy liceum zaliczyła udany debiutancki sezon w mistrzostwach Polski w seniorskiej klasie MX kobiet, zajmując 10. miejsce. Siódma zawodniczka Pucharu Polski, wicemistrzyni okręgu oraz brązowa medalistka mistrzostw Polski strefy północnej.(koszykówka, KKS Olsztyn) — jeden z największych talentów kobiecej koszykówki w Polsce, pierwsza rozgrywająca reprezentacji Polski do lat 16, uczestniczka mistrzostw Europy U16 (14. miejsce), najmłodsza zawodniczka grająca na tej pozycji na obu najwyższych szczeblach rozgrywek (ekstraklasa i pierwsza liga).(piłka nożna, Olimpia Elbląg) — wyróżniająca się postać na drugoligowych boiskach, czołowy snajper rozgrywek, który jesienią 2019 strzelił osiem goli dla elbląskiej drużyny.(para lekka atletyka, Olsztyński Klub Sportowy Warmia i Mazury) — mistrz Polski niewidomych i słabowidzących w biegu na 10 km.(parakolarstwo, OKS Warmia i Mazury) — podwójny złoty medalista mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym niepełnosprawnych EDF TOUR 2019: pod Andrychowem wygrał i wyścig ze startu wspólnego, i jazdę indywidualną na czas. Uczestnik mistrzostw świata w holenderskim Emmen (14. w jeździe na czas, 17. ze startu wspólnego).(piłka ręczna, Start Elbląg) — kapitan ekstraklasowej drużyny (czwarte miejsce w sezonie 2018/2019), jedna z najlepszych rozgrywających w rozgrywkach zawodowej Superligi.(kajakarstwo, Olimpia Elbląg) — wicemistrzyni Polski w kajakowych jedynkach na dystansie 5000 m, a także brązowa medalistka MP w dwójkach na 1000 m.(karate kyokushin, Iławski Klub Kyokushin Karate) — mistrzyni Europy juniorek w kat. 60 kg.(siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) — reżyser gry i kapitan Indykpolu AZS, który zeszły sezon zakończył m.in. z trzema statuetkami MVP, czyli z takim samym dorobkiem, jak Jan Hadrava. Po zakończeniu ligi był jednym z asystentów szkoleniowca kadry Vitala Heynena, a samodzielnie doprowadził reprezentację siatkarzy-studentów do srebra Uniwersjady w Neapolu.(kajakarstwo, OKSW Olsztyn) — reprezentantka kraju, czwarte miejsce w kanadyjkowych dwójkach na 500 m podczas młodzieżowych mistrzostw Europy oraz regat przedolimpijskich w Tokio. Mistrzyni Polski w mikstach C-2 200, a także wicemistrzyni w C-2 200.(koszykówka, KKS Olsztyn) — jedna z najskuteczniejszych zawodniczek I ligi, podpora olsztyńskiego klubu.(żeglarstwo, AKS OSW Olsztyn) — brązowy medalista mistrzostw Europy EUROSAF żeglarzy z niepełnosprawnościami w klasie Hansa 303.(bojery, MKŻ Mikołajki) — wicemistrz Europy oraz brązowy medalista mistrzostw świata w klasie DN, także trzeci zawodnik mistrzostw Polski na Zalewie Zegrzyńskim.(sporty motocyklowe, Wiraż Bartoszyce) — mistrz Polski w wyścigach supermoto, łączących jazdę po torze asfaltowym i terenowym.(sporty motocyklowe, Wiraż Bartoszyce) — zdobywca trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski supermoto.(siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) — ciągle jeden z najlepszych polskich libero i nadal niezwykle pewny punkt drużyny z Kortowa. Oprócz zalet czysto siatkarskich, dobry duch zespołu i „walczak”, który nigdy nie odpuszcza.