Można wygrać 5000 złotych

Dla naszych czytelników, którzy wezmą udział w wyborach najpopularniejszych sportowców roku, mamy kolejną bardzo cenną nagrodę!

Informowaliśmy już, że uczestnicy plebiscytu, którzy wezmą w nim udział, wysyłając kupony, mają szansę na wygranie 20 tysięcy złotych (sponsorem tej nagrody jest Bank Citi i Citi Handlowy). Ale pomyśleliśmy także o tych, którzy głosują za pomocą sms-ów, bowiem przygotowaliśmy dla jednego z naszych czytelników bony zakupowe o wartości 5000 złotych do wykorzystania w Galerii Warmińskiej!Co trzeba zrobić, by ogarnął nas warmiński szał zakupowy? Zadanie jest proste - do 7 lutego do godz. 23.59 należy wysłać sms-a na numer1, w jego treści wpisując hasło zagrzewające sportowców do walki. Uwaga! Treść sms-a zaczynamy od KO. Oto przykładowe hasło:Koszt sms-a to 2,46 zł brutto, a jego długość nie może przekroczyć 160 znaków, poza tym nie używamy polskich znaków.5000 złotych trafi do autora najbardziej kreatywnego hasła wybranego przez komisję w składzie: Agnieszka Kuzimowicz, Igor Hrywna i Artur Dryhynycz. Jednak musi być spełniony jeszcze jeden warunek - otóż każdy, kto weźmie udział w tym konkursie, musi pojawić się 22 lutego o godz. 16 w Galerii Warmińskiej, bo tam zostaną ogłoszone wyniki. Przedstawiciel komisji najpierw odczyta najbardziej kreatywne hasło, po czym zadzwoni do jego autora. No i jeśli on ten telefon odbierze i w ciągu pięciu minut pojawi się na scenie, stanie się bogatszy o 5000 złotych! Gdyby jednak telefonu nie odebrał lub nie mógł pojawić się w Galerii Warmińskiej, wtedy komisja zadzwoni do autora drugiego w kolejności hasła. I tak do skutku, a konkretnie do godz. 17. Jeśli w tym czasie - w co trudno uwierzyć - nie udałoby się zaprosić na scenę autora żadnego z wyróżnionych haseł, wtedy nagroda powróci do organizatora i zostanie wykorzystana w innym konkursie.A skoro tyle miejsca poświęciliśmy sms-om, to na koniec przypomnijmy, jak wyglądają czołówki kilku kategorii sms-owych:1. Aniela Kozłowska (szermierka, Hajduczek Olsztyn) go.sp.33;2. Przemysław Opalach (boks, Olsztyn) go.sp.80;3. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.sp.4;4. Sylwia Firlej (MMA, brazylijskie jiu-jitsu, Kaiser Sports Olsztyn) go.sp.75;5. Natalia Fiszer (rugby, KS Rugby Gietrzwałd) go.sp.81;6. Ksenia Woźniak (koszykówka, KKS Olsztyn) go.sp.68;7. Hanna Szczucińska (motocross, Motoklub Olsztyn) go.sp.78;8. Joanna Jędrzejczyk (MMA, American Top Team) go.sp.25;9. Jarosław Radzki (bojery, Warmia Olsztyn) go.sp.47;10. Marta Sztąberska (koszykówka, KKS Olsztyn) go.sp.61, Zbigniew Staniszewski (automobilizm, Automobilklub Warmiński) go.sp.56: 1. Jazda konna Olsztyn go.noj.22; 2. Hippika Tomaszkowo go.noj.2; 3. Stajnia „Pod Olchą” go.noj.17: 1. Sylwester Jakacki (Bartoszycka Grupa Biegowa Endorfiny) go.nbr.2; 2. Paweł Pszczółkowski (Pszczółkowski Team) go.nbr.11; 3. Rafał Kot (Jurund Szczytno) go.nbr.5: 1. Rugby Gietrzwałd go.ks.131; 2. Motoklub Olsztyn go.ks.66; 3. Warmia Energa Olsztyn go.ks.118; 4. MOS Ełk go.ks.63; 5. Egida Olsztynek go.ks.23Przypominamy, że sms-y wysyłamy na numer 7248, w treść wpisując jedynie kod.Zobacz inne artykuły o plebiscycie: Kliknij tutaj