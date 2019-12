Ten mecz trzeba wygrać!

Dzisiaj o godz. 17.30 pierwszoligowy KKS podejmie rezerwowy zespół Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki z podwarszawskich Łomianek. Olsztynianki są faworytkami, bo rywalki jeszcze nie odniosły żadnego zwycięstwa.

Słaba postawa drugich Łomianek nie jest zaskoczeniem, bowiem zespół ten dysponuje najmłodszym składem w pierwszoligowych rozgrywkach. W 16-osobowej kadrze są jedynie koszykarki w wieku od 14 do 18 lat! Jedyną 18-latką jest skrzydłowa Magdalena Szulc (181 cm). W zespole tym jest za to aż pięć koszykarek 14-letnich: środkowa Justyna Adamczyk (189 cm), rzucające Kaja Flaszyńska i Wiktoria Stasiak oraz skrzydłowe Karolina Ułan i Gabriela Zaron.

Przypomnijmy, że w spotkaniu pierwszej rundy w Łomiankach KKS pokonał tamtejsze nastolatki 71:56 (27:10, 19:19, 17:10, 8:17). Najwięcej punktów dla ekipy gospodarzy zdobyły: 17-letnia skrzydłowa Zuzanna Rudenko (12), jej rówieśnica i rozgrywająca Julia Myszkowska (11) oraz 16-letnia skrzydłowa Wiktoria Boks (10). Natomiast najskuteczniejszymi w zespole KKS Olsztyn były: Joanna Markiewicz (23), Karina Gzinka (16) i Ksenia Woźniak (15). Nie ma co ukrywać, że faworytem dzisiejszego meczu są podopieczne Alicji i Tomasza Sztąberskich. Przemawia za tym wiele argumentów, a najbardziej forma olsztyńskich koszykarek, którą zaprezentowały w niedzielnym spotkaniu, gromiąc (74:55) wzmocnioną zawodniczkami z ekstraklasy ekipę rezerw Politechniki Gdańskiej.





Po tym zwycięskim meczu trener Sztąberski, uszczęśliwiony sukcesem swojego zespołu, zapowiedział: — Przed nami piątkowe spotkanie z Łomiankami II, w którym powtórzymy dzisiejszy sukces! — obiecał.



Wynik dzisiejszej potyczki może mieć duże znaczenie w kontekście pozostania olsztynianek w I lidze. Inna sprawa, że nawet po pokonaniu rywalek z Łomianek KKS nie może być do końca rozgrywek spokojny o swój pierwszoligowy byt. Przypomnijmy, że pewne miejsce na kolejny sezon będzie miała drużyna, która zajmie 7. miejsce. Ta z 9. pozycji zostanie zdegradowana, natomiast ósmy zespół będzie czekała walka o utrzymanie z ósmą ekipą grupy B, prawdopodobnie z Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp.

— Podtrzymuję to, co powiedziałem w niedzielę — zakomunikował Tomasz Sztąberski. — Głęboko w to wierzę, że damy radę ich pokonać. Nie oznacza to jednak, że będzie to spacerek. Mimo wszystko jesteśmy spokojni o wynik, ale to nie znaczy, że jesteśmy spokojni o to, jak się nasze losy dalej potoczą. Wszystko zależy od wyników rezerw Politechniki, która po porażce z nami będzie szukała punktów w innych spotkaniach. W meczu z Łomiankami wystąpimy w tym samym składzie jak z drugą Politechnika. Jeszcze bez Marty Sztąberskiej, ale wiele wskazuje na to, że gotowa do zajęć będzie już w styczniu — zakończył Tomasz Sztąberski, trener oraz ojciec utalentowanej koszykarki.

* Inne mecze 12. kolejki (wszystkie w sobotę): Politechnika Gdańska II — Arka II Gdynia, SMS PZKosz Łomianki — MKS Pruszków, AZS Uniwersytet Warszawski — Mon-Pol Płock.

Lech Janka

l.janka@gazetaolsztynska.pl





Po 12 kolejkach

1. Pruszków 19 844:640

2. Arka II* 17 661:529

3. Polonia 17 695:577

4. Mon-Pol* 14 676:600

5. AZS UW 14 756:697

6. Łomianki* 14 649:591

7. PG II 13 581:730

8. KKS 12 645:795

9. Łomianki II* 9 452:800

* mecz mniej