Sport w telewizji

Sobotni mecz siatkarzy Indykpolu AZS z Vervą bez wątpienia skupi uwagę kibiców z Warmii i Mazur.

SOBOTA

* Biatlon. Puchar Świata w Le Grand-Bornand: bieg na dochodzenie mężczyzn, bieg na dochodzenie kobiet (13, 15 Eurosport 1, Polsat Sport Extra)

* Biegi narciarskie. Puchar Świata w Planicy: biegi sprinterskie stylem dowolnym kobiet i mężczyzn (13.20 Eurosport 2, 13.25 TVP Sport)

* Boks. Gala w Ontario, waga lekka: Carlos Balderas - Rene Tellez Giron (2.00 TVP Sport)

* Futsal. Ekstraklasa: Clearex Chorzów - Red Dragons Pniewy (18 Sportklub)

* Kombinacja norweska. Puchar Świata w Ramsau (10.50 Eurosport 2, 14.15 Eurosport 1)

* Koszykówka. Liga turecka: Bahcesehir Koleji - Istanbul Büyükşehir Belediyesi, Galatasaray Doga Sigorta - Frutti Extra Bursaspor, Pinar Karşiyaka - Beşiktaş Sompo Sigorta (11, 13.15, 15.30 Sportklub); Energa Basket Liga: MKS Dąbrowa Górnicza - Polpharma Starogard Gdański (16.45 Polsat Sport); liga hiszpańska: Iberostar Tenerife - Herbalife Gran Canaria (20.30 Sportklub); NBA: Charlotte Hornets - Utah Jazz (23 Canal+ Sport2)

* Narciarstwo alpejskie. Puchar Świata w Val d'Isere: zjazd kobiet (10.30 Eurosport 1); Puchar Świata w Val Gardenie: zjazd mężczyzn (11.45 Eurosport 1)

* Narciarstwo dowolne. Puchar Świata w Innichen (13.30 Polsat Sport News)

* Piłka nożna. Liga angielska: Everton - Arsenal, Aston Villa - Southampton, Manchester City - Leicester City (13.25, 15.55, 18.25 Canal+ Sport2); 2. liga angielska: Cardiff City - Preston North End (13.25 Eleven Sports 2); PKO Ekstraklasa: Wisła Płock - Piast Gliwice (17.20 TVP 2), Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa, Wisła Płock - Piast Gliwice, Górnik Zabrze - Jagiellonia (14.55, 17, 19.30 Canal+ Sport); liga niemiecka: Bayern Monachium - VfL Wolfsburg (15.25 Eleven Sports 1), Hertha Berlin - Borussia Moenchengladbach (18.20 Canal+); 2. liga niemiecka: Hannover 96 - VfB Stuttgart (12.55 Eleven Sports 1); Klubowe Mistrzostwa Świata: finał (18.25 TVP Sport); liga hiszpańska: Mallorca - Sevilla (12.55 Canal+ Sport), Real Valladolid - Valencia (20.55 Eleven Sports 1), Barcelona - Alaves, Villarreal - Getafe (15.55, 18.25 Eleven Sports 2); liga włoska: Inter Mediolan - Genoa (17.55 Eleven Sports 1), Torino - SPAL 2013 (20.40 Eleven Sports 2)

* Pływanie. International Swimming League w Las Vegas (22 Eurosport 2)

* Siatkówka. PlusLiga: GKS Katowice - Aluron Virtu CMC Zawiercie (14 Polsat Sport), Cuprum Lubin - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Indykpol AZS Olsztyn - VERVA Warszawa (17.30, 20.30 Polsat Sport Extra); męska liga włoska: Vero Volley Monza - Kioene Padwa (18 Polsat Sport News); kobieca liga włoska: Igor Gorgonzola Novara - Epiu Pomi Casalmaggiore (20.25 nSport+)

* Skoki narciarskie. Puchar Świata w Engelbergu (16, 17.05 TVP 1, 16 Eurosport 1, TVP Sport)

* Snowboard. Puchar Świata w Cervinii (11 Polsat Sport News)

* Sporty walki. UFC Fight Night: Edgar vs. The Korean Zombie - waga piórkowa: Frankie Edgar - Chan Sung Jung (11 Polsat Sport); Gala FFF 2 w Zielonej Górze (19 Polsat Sport, 20.05 Polsat)



NIEDZIELA

* Biatlon. Puchar Świata w Le Grand-Bornand: bieg ze startu wspólnego mężczyzn, bieg ze startu wspólnego kobiet (12.10, 14 Eurosport 1, 12.10, 14.15 Polsat Sport Extra)

* Biegi narciarskie. Puchar Świata w Planicy: sprinty drużynowe kobiet stylem dowolnym (11 Eurosport 2, 11.05 TVP Sport)

* Hokej. NHL: Dallas Stars - Calgary Flames (1.05 TVP Sport)

* Kombinacja norweska. Puchar Świata w Ramsau (15.40 Eurosport 2)

* Koszykówka. Liga turecka: Fenerbahçe Beko - Teksüt Bandirma (11 Sportklub); Energa Basket Liga: Asseco Arka Gdynia - King Szczecin (17.30 Polsat Sport); liga hiszpańska: Joventut Badalona - Barça Lassa (18.30 Sportklub); VTB United League: Stelmet Enea BC Zielona Góra - BC Astana (19.20 Eurosport 1); NBA: Toronto Raptors - Dallas Mavericks (21.30 Canal+ Sport2)

* Narciarstwo alpejskie. Puchar Świata w Alta Badia: slalom gigant mężczyzn (10, 13.10 Eurosport 1); Puchar Świata w Val d'Isere: superkombinacja kobiet, slalom do kombinacji kobiet (11 Eurosport 1, 13.50 Eurosport 2)

* Narciarstwo dowolne. Puchar Świata w Shimao Lotus Mountain (7 Polsat Sport News)

* Piłka nożna. Liga angielska: Watford - Manchester United, Tottenham Hotspur - Chelsea (14.55, 17.25 Canal+ Sport); liga niemiecka: Fortuna Düsseldorf - FC Union Berlin, Paderborn 07 - Eintracht Frankfurt (15.25, 17.55 Eleven Sports 1); 2. liga niemiecka: FC Heidenheim - VfL Osnabrück (13.25 Eleven Sports 2); liga włoska: Atalanta - AC Milan, Sassuolo Calcio - Napoli (12.25, 20.40 Eleven Sports 1); Superpuchar Włoch: Juventus - Lazio (17.40 TVP Sport); liga holenderska: AFC Ajax - ADO Den Haag, FC Utrecht - Feyenoord (12.10, 14.25 Polsat Sport News); liga hiszpańska: Leganes - Espanyol, Real Madryt - Athletic Bilbao (11.55, 20.55 Canal+ Sport), Osasuna - Real Sociedad, Levante - Celta Vigo (13.55, 18.25 Canal+ Sport2), Real Betis Balompie - Atletico Madryt (15.55 Eleven Sports 2)

* Piłka ręczna. Liga niemiecka: SC Magdeburg - MT Melsungen, THW Kiel - HSG Wetzlar (13.30, 16 Sportklub)

* Siatkówka. PlusLiga: Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel (14.45 Polsat Sport), Skra Bełchatów - Ślepsk Malow Suwałki (17.30 Polsat Sport Extra); Liga Siatkówki Kobiet: #Volley Wrocław - Enea PTPS Piła (20.30 Polsat Sport); męska liga włoska: Top Volley Latina - Gas Sales Piacenza Volley (18 Polsat Sport News)

* Skoki narciarskie. Puchar Świata w Engelbergu (15 TVP 1, TVP Sport, Eurosport 1)