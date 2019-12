Skra wywiozła z Uranii komplet punktów

Pełne trybuny oraz momentami niezła gra - znacznie lepsza niż z Będzinem i ZAKSĄ - nie wystarczyły do urwania choćby jednego punktu faworyzowanej Skrze.

* Indykpol AZS Olsztyn – PGE Skra Bełchatów 0:3 (-18, -22, -20)

INDYKPOL AZS: Woicki, Andringa (7), Kapica (18), Poręba (1), Żaliński (5), Seyed (3), Żurek (libero) oraz Pietraszko (7), Mika (3), Sokołowski

SKRA: Łomacz, Kłos (13), Kochanowski (13), Ebadipour (13), Szalpuk (9), Petković (15), Milczarek (libero)

MVP: Grzegorz Łomacz



Olsztynianie wystąpili bez kontuzjowanego Hadravy, na dodatek już w pierwszym secie kontuzji kciuka doznał Poręba, który wykazywał olbrzymią ochotę do gry. Zastąpił go Pietraszko, ale miał początkowo duże problemy ze skończeniem ataku (zepsuł dwie piłki z rzędu). Jednak jeszcze gorzej szło Seyedowi, który w pierwszym secie skończył dopiero czwartą akcję. A że po drugiej stronie siatki na tej pozycji prawie nie mylili się Kłos i Kochanowski, więc stopniowo rosła przewaga Skry.



Gospodarze największe szanse na wygranie choćby seta mieli w drugiej partii, gdy w końcówce po kontrze mogli odskoczyć na 21:19. Tak się jednak nie stało, bowiem po raz kolejny Seyed nadział się na bełchatowski blok. Zrobiło się 20:20, a w końcówce ponownie górę wzięło doświadczenie Skry.



Trzecia partia to znowu przewaga gości, bo olsztynianie nie potrafili wykorzystać kilku kontr. Poza tym chyba ich najsłabszą stroną jest zagrywka: prosta, czasami wręcz anemiczna, byle tylko przebić piłkę za siatkę. A mocne próby kończą się zazwyczaj autem lub piłką w siatce.

Reasumując, Indykpol AZS zagrał lepiej niż ostatnio z Będzinem i Skrą, może więc w sobotę w meczu z Vervą zdoła wdrapać się na jeszcze wyższy poziom i w końcu zdobyć jakieś punkty...



TABELA PLUSLIGI

1. ZAKSA 10-1 30 32:10

2. Skra 9-3 28 31:15

3. Verva 10-1 27 31:12

4. Jastrzębie 10-3 27 30:16

5. Trefl 7-5 20 26:21

6. Indykpol AZS 7-4 19 26:24

7. Aluron 6-7 18 23:26

8. Czarni 5-7 16 22:26

-------------------------------------

9. Resovia 4-8 13 19:28

10. Katowice 3-8 13 23:29

11. Ślepsk 5-5 12 17:23

12. Cuprum 4-8 12 19:28

13. Visła 0-12 6 13:36

14. Będzin 2-9 5 13:31