Zagłosuj i wygraj

Konrad Bukowiecki to siłacz nad siłacze, a Marta Sztąberska z piłką do kosza skacze - oto tylko dwoje z kandydatów do złotej dziesiątki.



Otóż wygrałaby Aniela Kozłowska, nadzieja polskiej szabli, drugi byłby olsztyński bokser Przemysław Opalach, a trzeci kulomiot Konrad Bukowiecki:

* Najpopularniejszy Sportowiec: 1. Aniela Kozłowska (szermierka, Hajduczek Olsztyn) go.sp.33; 2. Przemysław Opalach (boks, Olsztyn) go.sp.80; 3. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.sp.4; 4. Sylwia Firlej (MMA, brazylijskie jiu-jitsu, Kaiser Sports Olsztyn) go.sp.75; 5. Natalia Fiszer (rugby, KS Rugby Gietrzwałd) go.sp.81; 6. Ksenia Woźniak (koszykówka, KKS Olsztyn) go.sp.68; 7. Hanna Szczucińska (motocross, Motoklub Olsztyn) go.sp.78; 8. Joanna Jędrzejczyk (MMA, American Top Team) go.sp.25; 9. Jarosław Radzki (bojery, Warmia Olsztyn) go.sp.47; 10. Marta Sztąberska (koszykówka, KKS Olsztyn) go.sp.61; Zbigniew Staniszewski (automobilizm, Automobilklub Warmiński) go.sp.56



Ale trwają też inne głosowania sms-owe. Na przykład olbrzymią popularnością cieszą się wybory Piłkarza Roku:

1. Piotr Rykaczewski (Jordan Kazanice) go.pr.56; 2. Dawid Bikowski (Olimpia Miłki) go.pr.2; 3. Arkadiusz Chmielewski (Wel Lidzbark Welski) go.pr.6; 4. Alan Laszkowski (Olimpia Kisielice) go.pr.86; 5. Bartosz Małysz (Wilczek Wilkowo) go.pr.43; 6. Tomasz Szawara (Concordia Elbląg) go.pr.84; 7. Patryk Lewicki (Radomniak Radomno) go.pr.35; 8. Daniel Turżonek (Mazur Wydminy) go.pr.73; 9. Kacper Sutuła (Czarni Olecko) go.pr.67; 10. Dawid Paszkowski (Rominta Gołdap) go.pr.47

* Sportowe Wydarzenie Roku: 1. VIII Ostródzki Półmaraton św. Jerzego go.swr.1; 2. Rajd Warmiński Toyota 2019 go.swr.11; 3. Cykl biegowy parkrun: Ełk, Działdowo, Olsztyn, Kętrzyn, Iława go.swr.19; Mistrzostwa Europy w plażowej piłce ręcznej w Starych Jabłonkach go.swr.2

* Sportowy Talent Roku: 1. Milena Krasicka (gimnastyka sportowa, UKS SMS Olsztyn) go.str.5; 2. Barbara Budek (taekwondo, Egida Biskupiec) go.str.1; 3. Antonina Dobies (szermierka, Hajduczek Olsztyn) go.str.2



Przypominamy, że sms-y wysyłamy na numer 7248 (2,46 zł brutto), w treść wpisując jedynie kod wybranego sportowca. Pełne listy kandydatów są na sport.wm.pl.

A na koniec oddajmy głos nieznanemu olsztyńskiemu poecie tworzącemu na przełomie XX i XXI wieku, który jeszcze raz postanowił zachęcić do udziału w plebiscycie.



Konrad Bukowiecki to jest siłacz nad siłacze

A Marta Sztąberska z piłką do kosza skacze



Małgosia Jasińska na rowerze świat poznaje

Zaś Grzegorz Lech na boisku nigdy nie udaje



Natalia Fiszer za jajowatą piłką szybko biega

A Maciek Sarnacki innym judokom nie ulega



Natomiast Przemek Opalach w ringu króluje

Zaś Paweł Woicki pod siatką wciąż dyryguje



To tylko niektórzy nasi kandydaci wspaniali

Trzeba przyznać, że się nam znowu fest udali



Teraz tylko od Ciebie, czytelniku drogi, zależy

Kto z nich w lutym na Bal Sportowca pobieży



Zatem głosuj, kolego z gminy lub z przedmieścia

A przy okazji wygraj też tysięcy dwadzieścia



ARTUR DRYHYNYCZ





Regulamin Plebiscytu



Zobacz inne artykuły o plebiscycie:









Głosowanie na dziesięciu najpopularniejszych sportowców rozkręca się z dnia na dzień. O wynikach głosowania kuponowego niedługo znowu coś napiszemy, oczywiście tak, by nie napisać zbyt wiele. Dlatego teraz przedstawimy, jak wyglądałaby dziesiątka plebiscytowych laureatów, gdyby decydowały o tym jedynie sms-y:Otóż wygrałaby Aniela Kozłowska, nadzieja polskiej szabli, drugi byłby olsztyński bokser Przemysław Opalach, a trzeci kulomiot Konrad Bukowiecki:: 1. Aniela Kozłowska (szermierka, Hajduczek Olsztyn) go.sp.33; 2. Przemysław Opalach (boks, Olsztyn) go.sp.80; 3. Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.sp.4; 4. Sylwia Firlej (MMA, brazylijskie jiu-jitsu, Kaiser Sports Olsztyn) go.sp.75; 5. Natalia Fiszer (rugby, KS Rugby Gietrzwałd) go.sp.81; 6. Ksenia Woźniak (koszykówka, KKS Olsztyn) go.sp.68; 7. Hanna Szczucińska (motocross, Motoklub Olsztyn) go.sp.78; 8. Joanna Jędrzejczyk (MMA, American Top Team) go.sp.25; 9. Jarosław Radzki (bojery, Warmia Olsztyn) go.sp.47; 10. Marta Sztąberska (koszykówka, KKS Olsztyn) go.sp.61; Zbigniew Staniszewski (automobilizm, Automobilklub Warmiński) go.sp.56Ale trwają też inne głosowania sms-owe. Na przykład olbrzymią popularnością cieszą się wybory Piłkarza Roku:1. Piotr Rykaczewski (Jordan Kazanice) go.pr.56; 2. Dawid Bikowski (Olimpia Miłki) go.pr.2; 3. Arkadiusz Chmielewski (Wel Lidzbark Welski) go.pr.6; 4. Alan Laszkowski (Olimpia Kisielice) go.pr.86; 5. Bartosz Małysz (Wilczek Wilkowo) go.pr.43; 6. Tomasz Szawara (Concordia Elbląg) go.pr.84; 7. Patryk Lewicki (Radomniak Radomno) go.pr.35; 8. Daniel Turżonek (Mazur Wydminy) go.pr.73; 9. Kacper Sutuła (Czarni Olecko) go.pr.67; 10. Dawid Paszkowski (Rominta Gołdap) go.pr.47: 1. VIII Ostródzki Półmaraton św. Jerzego go.swr.1; 2. Rajd Warmiński Toyota 2019 go.swr.11; 3. Cykl biegowy parkrun: Ełk, Działdowo, Olsztyn, Kętrzyn, Iława go.swr.19; Mistrzostwa Europy w plażowej piłce ręcznej w Starych Jabłonkach go.swr.2: 1. Milena Krasicka (gimnastyka sportowa, UKS SMS Olsztyn) go.str.5; 2. Barbara Budek (taekwondo, Egida Biskupiec) go.str.1; 3. Antonina Dobies (szermierka, Hajduczek Olsztyn) go.str.2Przypominamy, że sms-y wysyłamy na numer 7248 (2,46 zł brutto), w treść wpisując jedynie kod wybranego sportowca. Pełne listy kandydatów są na sport.wm.pl.A na koniec oddajmy głos nieznanemu olsztyńskiemu poecie tworzącemu na przełomie XX i XXI wieku, który jeszcze raz postanowił zachęcić do udziału w plebiscycie.ARTUR DRYHYNYCZZobacz inne artykuły o plebiscycie: Kliknij tutaj