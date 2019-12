Skra zawsze przyciąga kibiców do Uranii

W meczu 13. kolejki Indykpol AZS podejmie dzisiaj Skrę Bełchatów. Niestety, olsztynianie nie będą faworytem, tym bardziej że wystąpią bez kontuzjowanego Jana Hadravy. Początek spotkania o godzinie 20.30.

Dopiero wczoraj wieczorem czeski atakujący przeszedł badania USG, które miały wyjaśnić, jak ciężka jest kontuzja, jaką Hadrava odniósł w meczu z ZAKSĄ. Jedno jest pewne - dzisiaj na boisku w Uranii go nie zobaczymy. Jest natomiast niewielka nadzieja, że zagra w sobotę z Vervą, wszystko jednak będzie zależało od wyników badań.

Pierwotnie mecz ze Skrą był zaplanowany na styczeń, jednak z powodu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Tokio został przełożony, tak jak większość pozostałych (4 stycznia zostanie rozegrane jedynie spotkanie Ślepsk - Katowice).



- Kluby mające obcokrajowców, którzy wezmą udział w olimpijskich kwalifikacjach, mogły poprosić o zmianę terminów meczów ligowych - wyjaśnia Tomasz Jankowski, prezes olsztyńskich siatkarzy. - My też z tego skorzystaliśmy, rozgrywając wcześniej pojedynek z Jastrzębiem i ze Skrą oraz przekładając na 11 marca mecz z Czarnymi, który pierwotnie miał się odbyć 11 stycznia.



Mimo ostatnich słabych występów (3:2 z Visłą, 2:3 z Będzinem i 1:3 z ZAKSĄ), pierwszą rundę olsztynianie ukończą na szóstym miejscu. - Na pewno ostatnio osiągnęliśmy wyniki poniżej oczekiwań, bo zgubiliśmy kilka ważnych punktów, ale z drugiej strony patrząc, na półmetku fazy zasadniczej jesteśmy w czołowej szóstce, dzięki czemu zagramy w ćwierćfinale Pucharu Polski, co już się nam od kilku lat nie zdarzyło - przypomina prezes Jankowski.

A skoro już jesteśmy przy pucharowych rozgrywkach, to w ćwierćfinale zagra czołowa szóstka PlusLigi oraz dwóch pierwszoligowców. Podczas losowania najlepsza czwórka będzie rozstawiona, z tym że przedstawiciele I ligi na pewno będą gospodarzami. Wynika z tego, że Indykpol AZS mecz PP rozegra na wyjeździe. Gdyby zwyciężył, wówczas awansuje do turnieju finałowego, który od 14 do 15 marca zostanie rozegrany w Katowicach.

A wracając do dzisiejszego meczu, to wszystko wskazuje na to, ze Urania zapełni się do ostatniego miejsca, bowiem wczoraj przed południem w kasach pozostało jedynie 120 biletów.



* Inne mecze 13. kolejki: Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów 3:0 (14, 22, 19), Cuprum Lubin - Czarni Radom 1:3 (22, -28, -22, -21), Visła Bydgoszcz - Aluron Virtu Zawiercie 1:3 (23, -22, -19, -22), MKS Będzin - Jastrzębski Węgiel 0:3 (-21, -19, -23), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Verva Warszawa 2:3 (22, -22, 25, -18, -11), Ślepsk Suwałki - GKS Katowice (4.01).



* 11. kolejka, piątek: Visła Bydgoszcz - Będzin (20.30), Resovia - Czarni (17.30); sobota: Indykpol AZS - Verva (20.30), Katowice - Aluron (14), Cuprum - ZAKSA (17.30); niedziela: Skra - Ślepsk (17.30), Trefl - Jastrzębski (14.45).





TABELA PLUSLIGI

1. ZAKSA 10-1 30 32:10

2. Verva 10-1 27 31:12

3. Jastrzębie 10-3 27 30:16

4. Skra 8-3 25 28:15

5. Trefl 7-5 20 26:21

6. Indykpol AZS 7-4 19 26:21

7. Aluron 6-7 18 23:26

8. Czarni 5-7 16 22:26

-------------------------------------

9. Resovia 4-8 13 19:28

10. Katowice 3-8 13 23:29

11. Ślepsk 5-5 12 17:23

12. Cuprum 4-8 12 19:28

13. Visła 0-12 6 13:36

14. Będzin 2-9 5 13:31