Techniczne problemy, a na koniec porażka

Niezbyt dobrze działająca tablica wyników, awaria światła i na koniec przegrana - tak można w skrócie opisać pierwszoligowy mecz futsalistek AZS UWM High Heels Olszyn z Unifreeze Górzno.

* AZS UWM High Heels Olsztyn - Unifreeze Górzno 4:7 (2:4)

Bramki dla AZS UWM: Siwicka, Cwalińska, Klonowska (2)

AZS UWM: Kojadyńska - Żuchowska, Klonowska, Leszczyńska, Michalska, rezerwowe: Benecka, Siwicka, Duda, Krajewska, Wasilewska, Smolińska, Piwko, Cwalińska, Łapińska



Dwie minuty przed końcem wszystko jeszcze było możliwe, bowiem olsztynianki przegrywały jedynie 4:5. Niestety, w tym momencie doszło do awarii oświetlenia w kortowskiej hali. Przerwa trwała blisko dziesięć minut, ale po powrocie na boisko to Unifreeze zdobyło dwa gole i ostatecznie wygrało 7:4.

Po meczu szkoleniowiec olsztynianek Ewa Kuliś powiedziała: - Dużo nieszczęścia, jeśli chodzi o kwestie techniczne. Nie działała poprawnie tablica wyników i z tego powodu w paru groźnych sytuacjach odzywała się syrena, która dekoncentrowała zawodniczki i przerywała akcje. Trochę nas to rozpraszało, ale trzeba przyznać, że Unifreeze to bardzo dobry technicznie zespół.

Natomiast Aleksandra Kojadyńska, kapitan AZS UWM, dodała: - Niestety, jak stracimy bramkę lub dwie, wtedy ciężko jest już nam to odrobić. Unifreeze to jest głównie zespół grający na boiskach trawiastych, więc nie ma schematów typowych dla futsalu. W tym przypadku wygrały indywidualności, jedna z rywalek była silniejsza od każdej naszej zawodniczki. Widać, że są to dziewczyny, które grają sporo czasu w piłkę, więc mają solidne ogranie.

29 grudnia na zakończenie pierwszej rundy olsztynianki zagrają na wyjeździe z Gwiazdą Toruń.

* Inne wyniki 4. kolejki: Helios Białystok - Gwiazda Toruń 2:4, Praga Warszawa - Zdrowie Garwolin 9:5.

PP



I LIGA

1. Unifreeze* 9 17:8

2. Gwiazda 9 13:11

3. Helios 6 14:10

4. AZS UWM 6 17:18

5. Praga 3 17:20

6. Zdrowie* 0 10:21

* mecz mniej