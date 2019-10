Trzy bramki Lewandowskiego i Euro coraz bliżej

Piłkarska reprezentacja Polski w meczu eliminacji mistrzostw Europy wygrała 3:0 z Łotwą. W Rydze w roli głównej wystąpił Robert Lewandowski, strzelec wszystkich bramek.

* Łotwa - Polska 0:3 (0:2)

0:1, 0:2, 0:3 - Robert Lewandowski (9, 13, 76)



POLSKA: Wojciech Szczęsny - Tomasz Kędziora, 1Kamil Glik, Jan Bednarek, Maciej Rybus (80 Arkadiusz Reca) - Sebastian Szymański, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich (60 Krzysztof Piątek), Piotr Zieliński, Kamil Grosicki (77 Przemysław Frankowski) - Robert Lewandowski.



W pierwszym mecz z Łotyszami Polacy męczyli się ponad 70 minut, tym razem jednak wynik rozstrzygnęli praktycznie po kwadransie. W 9. minucie Sebastian Szymański zagrał na wolne pole do Roberta Lewandowskiego, a ten - mając przed sobą tylko bramkarza - posłał piłkę do siatki pomiędzy jego nogami. Cztery minuty później Lewy płaskim uderzeniem z 16 metrów podwyższył na 2:0.

Polacy przeważali, wymieniali między sobą dziesiątki podań, inna sprawa, że często wiele pożytku z nich nie było, ale w 76. minucie po kiksie Piątka i nieudanego strzału Grosickiego do piłki dopadł Lewandowski i ustalił wynik meczu.



W innych czwartkowych meczach "polskiej" grupy Austria wygrała 3:1 z Izraelem, a Macedonia Północna ograła 2:1 Słowenię.



Najbliższe mecze: Polska - Macedonia Północna (13 października, 20:45), Słowenia - Austria (13 października, 20:45), Izrael - Łotwa (15 października, 20:45).



GRUPA G

1. Polska 16 11:2

2. Austria 13 16:7

3. Macedonia Północna 11 10:9

4. Słowenia 11 13:7

5. Izrael 8 12:14

6. Łotwa 0 1:24