Olsztyńscy żeglarze walczą o medale mistrzostw Europy

W portugalskim Portimao rozpoczęły się żeglarskie mistrzostwa Europy. W klasie Hansa 303 o medale powalczy czworo Polaków, którzy na co dzień reprezentują barwy AKS OSW Olsztyn.

W klasie Hansa 303 w konkurencji załóg wystartują Marian Zakowicz i Andrzej Bury, ale prawdziwą niespodzianką będzie tu również wspólny start Piotra Cichockiego z Olgą Górnaś-Grudzień. Nasi indywidualni mistrzowie Europy po raz pierwszy spróbują połączyć siły jako załoga. Oczywiście wystartują też osobno. Warto przypomnieć, że w lipcu w Hiszpanii Cichocki został mistrzem świata.

– Będzie to nie lada wyzwanie dla naszej ekipy – przyznaje Grzegorz Prokopowicz, trener kadry żeglarzy niepełnosprawnych. – Postaramy się temu jednak sprostać i powalczyć. Zawody Hansa Class są tak skonstruowane, że rano odbywają się wyścigi w klasie jednoosobowej, a po południu w klasie dwuosobowej z krótką przerwą na zmianę sprzętu. Następnego dnia jest zmiana tej kolejności. Może się więc tak zdarzyć, że Piotr z Olgą będą pływać po sześć wyścigów dziennie, ale nikt tam przecież nie jedzie na wakacje. Będą to trudne regaty, bowiem do Portugalii przyjechała cała światowa czołówka. Poziom jest wysoki i startuje dużo łódek w jednej grupie. Dodatkowo zawody mają formułę otwartą, czyli żeglarze niepełnosprawni będą rywalizować z pełnosprawnymi zawodnikami. W klasie jednoosobowej Piotr Cichocki jest jednym z faworytów do medalu. Podobnie Olga Górnaś-Grudzień, dla której będzie to okazja, żeby odbudować swoją pozycję i formę po nieudanym starcie w mistrzostwach świata (po bardzo dobrym początku olsztyńska żeglarka ostatecznie zajęła czwarte miejsce - red.). Andrzej Bury i Marian Zakowicz są bardzo doświadczonymi żeglarzami, ale będzie to ich pierwszy wspólny start na klasie Hansa 303 w regatach międzynarodowych - kończy trener Prokopowicz.

Rywalizacja o mistrzostwo Europy zakończy się 12 października. W tym czasie organizatorzy przewidują rozegranie 10 wyścigów w każdej klasie.

Natalia Majcher