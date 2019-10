Komu "13" przyniesie pecha?

Dzisiejszy mecz Stomil - Bruk-Bet Termalica rozpocznie 13. kolejkę I ligi (g. 17:45, Polsat Sport). Natomiast w niedzielę w Elblągu Olimpia, która u siebie zdobyła tylko 8 punktów, podejmie lidera z Łęcznej (g. 13.05, TVP 3).

W ostatniej kolejce olsztyńska drużyna na wyjeździe przegrała 0:1 z Olimpią Grudziądz. Gra Stomilu nie wyglądała najgorzej, ale zabrakło zdecydowania w polu karnym. Porażki są jednak wkalkulowane w piłkarską rywalizację, dlatego teraz głowy piłkarzy i sztabu szkoleniowego są jedynie myślami przy dzisiejszym meczu z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza.



- Nie można powiedzieć, że jesteśmy w jakimś kryzysie - mówi Janusz Bucholc, kapitan Stomilu. - Jesteśmy w dobrej formie, więc wyjdziemy na boisko zagrać bardzo dobre spotkanie. Stać nas na to, bo mamy mocny zespół.



Bruk-Bet Termalica nie zaczął sezonu na miarę ekipy, która aspiruje do powrotu do Ekstraklasy, ale podopieczni Piotra Mandrysza wygrali ostatnie dwa spotkania. Pokonali 3:0 Puszczę Niepołomice oraz 4:3 GKS Tychy, co wywindowało ich na 8. pozycję w tabeli, tuż poniżej Stomilu, ze stratą 3 punktów do podopiecznych Piotra Zajączkowskiego.

Najgroźniejszym zawodnikiem dzisiejszych rywali Stomilu jest Piotr Wlazło, który ma na swoim koncie trzy trafienia i trzy asysty. Cała ekipa z Niecieczy najeżona jest doświadczonymi w Ekstraklasie zawodnikami. Ale Stomil lubi i umie grać z zespołami prowadzącymi grę, bo może wtedy wykorzystać swoje atutu i najgroźniejszą broń, czyli szybkich i dynamicznych skrzydłowych.

Do składu Stomilu powraca po pauzie za żółte kartki Wiktor Biedrzycki. Niestety, nie będzie mógł zagrać Wojciech Hajda, który otrzymał powołanie do młodzieżowej reprezentacji Polski prowadzonej przez Jacka Magierę. Tak się jednak złożyło, że w poprzedniej kolejce Hajda dostał czwartą żółtą kartkę, więc i tak w meczu z Niecieczą musiałby pauzować. Natomiast od pierwszej minuty na boisku powinniśmy zobaczyć Jakuba Mosakowskiego.

Dzisiejsze spotkanie będzie można zobaczyć na antenie Polsatu Sport. Początek rywalizacji o 17:45.

* Inne mecze 13. kolejki, piątek: Sandecja Nowy Sącz - Chojniczanka Chojnice (19:10); sobota: GKS Bełchatów - Olimpia Grudziądz (17), Radomiak Radom - Podbeskidzie Bielsko-Biała (14). Mecze przełożone z powodu powołań do reprezentacji: GKS Tychy - Miedź Legnica (22.10), GKS 1962 Jastrzębie - Wigry Suwałki (22.10), Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec (23.10), Puszcza Niepołomice - Warta Poznań (23.10), Odra Opole - Stal Mielec (24.10).



PO 12 KOLEJKACH

1. Radomiak 26 20:12

2. Warta 24 18:10

----------------------------------

3. Stal 22 15:13

4. Podbeskidzie 21 20:12

5. Olimpia 20 21:17

6. Miedź 20 15:11

—————————————

7. Stomil 20 11:11

8. Termalica 17 17:12

9. Jastrzębie 17 17:16

10. Tychy 17 25:20

11. Zagłębie 15 16:16

12. Sandecja 14 13:18

13. Chojnice 14 17:19

14. Puszcza 14 8:13

15. Bełchatów 14 14:15

---------------------------------

16. Wigry 12 12:19

17. Chrobry 8 9:23

18. Odra 7 7:18



II LIGA\\\ Elblążanie bez zbędnego napinania się, ale konsekwentnie i małymi kroczkami dołączyli do czołówki II ligi. Podopieczni trenera Adama Noconia po ostatnim wyjazdowym zwycięstwie z Pogonią Siedlce (1:0) do lidera tabeli tracą zaledwie trzy punkty. No i w niedzielę o godz.13.05 właśnie z Górnikiem Łęczna zmierzy się Olimpia na własnym stadionie. Zespół z województwa lubelskiego w minionej kolejce wygrał u siebie 1:0 z Błękitnymi Stargard po golu Jakuba Zagórskiego zdobytym w 84. min.

Przed sezonem goście odważnie zapowiadali, że chcą się włączyć do walki o awans - z tego powodu w kadrze Górnika doszło do sporych zmian. Drużynę zasilili: Brazylijczyk Leandro (Stal Mielec), Karol Mackiewicz (Wigry Suwałki), Jakub Zagórski (Puszcza Niepołomice) oraz bramkarz Adrian Kostrzewski (Concordia Elbląg).

Warto zauważyć, że podopieczni Kamila Kieresia (były szkoleniowiec Stomilu) z 24 punktów aż 11 wywalczyli na boiskach rywali (1:0 ze Zniczem, 1:0 z Garbarnią, 3:0 ze Stalą Stalowa Wola, 1:1 z Górnikiem i 2:2 z Widzewem).

— Szansę na zwycięstwo są duże, bo już w wyjazdowym zwycięskim spotkaniu z Pogonią pokazaliśmy, że drużyna ma charakter. Graliśmy przyzwoicie, mieliśmy swoje sytuacje, jednak brakowało zimnej krwi i skuteczności, dlatego nad tym elementem przed meczem z Górnikiem cały czas pracowaliśmy — mówi trener Adam Nocoń. — Musimy utrzymać się na zwycięskiej ścieżce i piąć ku górze w tabeli, tym bardziej że zagramy w najsilniejszym składzie.

* Inne mecze 13. kolejki, sobota: GKS Katowice — Elana Toruń (15), Resovia Rzeszów — Lech II Poznań (16), Gryf Wejherowo — Legionovia Legionowo (15), Bytovia Bytów — Stal Rzeszów (16), Górnik Polkowice — Stal Stalowa Wola (17), Widzew Łódź — Pogoń Siedlce (19.10), niedziela: Błękitni Stargard — Skra Częstochowa (14), Znicz Pruszków — Garbarnia Kraków (23.10).



PO 12 KOLEJKACH

1. Górnik Ł. 24 16:11

2. Widzew 24 18:10

--------------------------------

3. Resovia 24 21:7

4. Katowice 23 20:11

5. Olimpia 21 19:10

6. Stal Rz. 21 20:16

7. Bytovia 18 20:18

8. Błękitni 18 15:17

9. Znicz 18 20:18

10. Garbarnia 16 12:13

11. Pogoń 15 14:14

12. Lech II 14 13:19

13. Elana 14 14:17

14. Skra 14 10:17

-------------------------------

15. Górnik P. 13 14:12

16. Stal S.W. 12 12:20

17. Gryf 8 9:20

18. Legionovia 4 8:25