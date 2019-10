To była bardzo udana ligowa kolejka

Takiego weekendu jeszcze w tym sezonie nie było: swoje mecze w Centralnych Ligach Juniorów wygrali zarówno juniorzy młodsi UKS Naki Olsztyn, jak i trampkarze Olimpii Elbląg. I to mecze o tyle ważne, że rozegrane z rywalami także zaangażowanymi w walkę o utrzymanie.

CLJ U-15



* Olimpia Elbląg – UKS SMS Łódź 4:1 (2:1)

1:0, 2:0 – Szymon Grączkowski (5, 6), 2:1 – Dominik Dryka (20), 3:1 – Mateusz Głowiński (57), 4:1 – Jan Piróg (64)

OLIMPIA: Damian Kowalczyk (80 Michał Tyburski) – Artur Łąpieś, Bartosz Leszczyński, Filip Kasprzykowski (66 Filip Sznajder), Tomasz Łoś (77 Krzysztof Rokita), Tymoteusz Pryczkowski, Kordian Stolarowicz (74 Alan Dziurdzia), Mikołaj Sanocki (77 Dawid Olejniczak), Mateusz Głowiński (59 Jan Piróg), Damian Kowalczyk (80 Michał Tyburski), Szymon Grączewski (74 Marek Mostowiec), Filip Sokół



W niedzielę o g. 14.30 Olimpia zagra na wyjeździe z Escolą Varsovia.



* Inne mecze 8. kolejki: Ząbkovia Ząbki – Escola Varsovia 1:4, AP Talent Białystok – Legia Warszawa 2:5, Polonia Warszawa – Jagiellonia Białystok 0:4.



CLJ U-15 GRUPA A

1. Jagiellonia 24 30:3

2. Legia 21 35:7

3. Escola V. 18 20:12

4. Polonia 10 16:17

5. Olimpia 9 10:17

6. Ząbkovia 6 5:23

7. UKS SMS 4 8:16

8. Talent 1 5:34



CLJ U-17



* Naki Olsztyn – AKS SMS Łódź 1:0 (0:0)

1:0 – Oskar Żuk (22)

NAKI: Kacper Chojnowski – Michał Kucznier, Jakub Ociesa, Konrad Gawryś (90+1 Błażej Malinowski), Cyprian Szuchnicki, Oskar Żuk (70 Mateusz Sędziński), Szymon Milewski (74 Tomasz Kosiewski), Piotr Lipiński, Michał Bendyk (75 Mateusz Zyśk), Bartosz Polonis, Szymon Goryński



W sobotę o g. 12.30 juniorzy młodsi Naki podejmą na Dajtkach stołeczną Escolę Varsovia.



* Inne mecze 8. kolejki: Escola Varsovia – UKS SMS Łódź 0:0, Legia Warszawa – Znicz Pruszków 1:1, Ursus Warszawa – Polonia Warszawa 0:2.

PO 8 KOLEJKACH

1. Polonia 21 22:12

2. Escola V. 20 24:6

3. Legia 13 18:10

4. Znicz 11 11:11

5. Ursus 10 14:13

6. UKS SMS 7 12:15

7. Naki 6 4:24

8. AKS SMS 3 8:22



* Od tego sezonu w Centralnej Lidze Juniorek U-17 (grupa północna) grają też piłkarki AS Stomil Olsztyn. Zespół trenera Marka Maleszewskiego ma za sobą cztery mecze, w których zdobył cztery punkty, zajmując na razie miejsce w środku tabeli. Najbliższe spotkanie olsztynianki rozegrają 20 października na wyjeździe z Pogonią Tczew, a później czekają je dwa mecze w ciągu czterech dni na Dajtkach – z Medykiem Konin (23.10, g. 14) i Olimpią Szczecin (27.10, g. 14.15).



Wyniki: AS Stomil – Włókniarz Białystok 2:1 (gole dla Stomilu: Oliwia Czarnecka 30, 90+1); Akademia Piłkarska Lechii Gdańsk – AS Stomil 3:3 (do 88. min olsztynianki prowadziły 3:1; gole: Pola Olender 52, Aleksandra Dziemidowicz 58, Oliwia Czarnecka 75); AS Stomil – Ząbkovia Ząbki 1:5 (Oliwia Czarnecka 85); MUKS Praga Warszawa – AS Stomil 1:0.



W stolicy olsztynianki zagrały w składzie: Maja Bogacka – Małgorzata Bartnikowska, Zuzanna Bielasta, Pola Olender, Dominika Turkowska, Wiktoria Waszkiewicz, Dorota Sidor, Weronika Surmańska, Dominika Furgała, Oliwia Czarnecka, Zuzanna Markowska



Inne mecze 4. kolejki CLJ U-17: Pogoń Tczew – Olimpia Szczecin 5:5, Sportowa Czwórka Radom – AP Lechia 0:6, Ząbkovia – Włókniarz Białystok 15:0, Medyk Konin – TKKF Stilon Gorzów 4:0.



PO 4 KOLEJKACH

1. Medyk 12 22:3

2. AP Lechia 10 14:3

3. Ząbkovia* 9 29:1

4. Pogoń 7 16:13

5. Praga 7 9:4

6. AS Stomil 4 6:10

7. Radom 3 6:20

8. Olimpia 2 6:19

---------------------------------

9. Stilon* 0 1:12

10. Włókniarz 0 1:25

* mecz mniej