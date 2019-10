Polacy lepsi od Rosjan i dalej są w czubie

Po dwóch dniach przerwy oraz przenosinach z Fukuoki do Hiroszimy, polscy siatkarze wrócili do gry w Pucharze Świata i to wrócili na zwycięską ścieżkę. W szóstej kolejce Biało-czerwoni pokonali Rosję.

* Polska - Rosja 3:1 (-25, 21, 18, 22)

POLSKA: Drzyzga (5 pkt), Kwolek (2), Kochanowski (4), Kurek (12), Leon (19), Bieniek (11), Zatorski (libero) oraz Wojtaszek (libero), (2), Komenda, Kubiak, Kłos (4), Śliwka (11), Szalpuk

ROSJA: Grankin (1), Woronkow (19), Jakowlew (11), Krugłow (9), Podlesnych (14), Filipow (9), Gołubiew (libero) oraz Kowaliew, Surmaczewski, Andriejew (libero), Semyszew (1), Zemczenok (3), Własow (2)



Biało-czerwoni odnieśli w środowy poranek ważne zwycięstwo w kontekście walki o podium Pucharu Świata w Japonii, praktycznie eliminując z tej rywalizacji Rosję, która poniosła już trzecią porażkę w turnieju. Przez niemal cały mecz ekipa Vitala Heynena kontrolowała sytuację na boisku, kilkukrotnie gubiąc jednak koncentrację.



Jeden taki fragment okazał się szczególnie bolesny, kosztując Polaków przegranie niemal wygranego seta. Mowa o secie otwarcia, w którym do stanu 22:18 wszystko szło po myśli mistrzów świata. Wtedy jednak fiński trener Rosji Tuomas Sammelvuo wpuścił na zagrywkę Andrieja Surmaczewskiego i to był strzał w dziesiątkę, bo Rosja najpierw doprowadziła do remisu (22:22), a w nerwowej końcówce postawiła kropkę nad „i”. W dużej mierze dzięki Polakom, którzy raz zepsuli atak (Bartosz Kurek), a przy setbolu przyjęli piłkę na drugą stronę (Paweł Zatorski).



Na szczęście, reakcja Biało-czerwonych była właściwa, bo kolejne trzy partie padły już łupem Polaków. Popisowo wypadł zwłaszcza trzeci set, w którym od stanu 13:10 „strzelnicę” na linii zagrywki urządził sobie Wilfredo Leon, przy którego serwach zrobiło się... 19:10!



Znakomitą zmianę dał w tym meczu Aleksander Śliwka, który zakończył spotkanie z aż 73 procentami pozytywnego przyjęcia i 62-procentową skutecznością w ataku!

Warto też zauważyć, że krótki pobyt na boisku zaliczył Michał Kubiak, który dopiero niedawno dołączył do drużyny w Japonii.



W czwartek o godz. 5.30 naszego czasu Polska zagra w Hiroszimie z Egiptem.



* Inne mecze 6. kolejki: Tunezja - Kanada 2:3 (-20, 20, -27, 20, -12), Włochy - Egipt 3:0 (19, 21, 22), Argentyna - Brazylia 0:3 (-19, -19, -24).

PUCHAR ŚWIATA

1. Brazylia 6-0 18 18:2

2. Polska 5-1 13 15:6

3. USA 4-1 13 14:5

4. Japonia 3-2 9 10:7

5. Rosja 3-3 9 12:12

6. Włochy 3-3 8 10:11

7. Kanada 3-3 8 12:14

8. Egipt 2-4 7 10:14

9. Iran 2-3 6 9:11

10. Argentyna 2-4 6 10:15

11. Australia 1-4 2 6:14

12. Tunezja 0-6 1 3:18