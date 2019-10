A może tak wysłać swoje dzieci na kajaki?

- Bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe "Dzieciaki na kajaki" organizujemy już po raz piąty - przypomina Janusz Milewski, prezes KSC Olsztyn. Pierwsze w tym sezonie zajęcia odbędą się 19 października w olsztyńskiej Aquasferze.

Kajakiem pływać w basenie? Na pierwszy rzut oka może to niektórych czytelników zdziwić, ale w Olsztynie od pięciu lat jest to już tradycja. - Akcję „Dzieciaki na kajaki” wymyśliliśmy po to, by za pomocą zabawy nasze pociechy zachęcić do sportu - wyjaśnia prezes Milewski. - Pomyśleliśmy o zajęciach ogólnorozwojowych oraz o nauce pływania, ale najważniejsze będą kajaki. Są to oczywiście kajaki dziecięce, czyli zdecydowanie mniejsze oraz mniej wywrotne. Naszych małych kursantów będziemy uczyć, jak prawidłowo trzymać wiosło, jakie obowiązują zasady bezpieczeństwa, a przede wszystkim, jak się w kajaku dobrze bawić.



Zajęcia zawsze będą w soboty - pierwsze zaplanowano na 19, a drugie na 26 października. Ale uwaga! Liczba miejsc jest (bardzo) ograniczona, bo może w nich wziąć udział maksymalnie 20 dzieci.



- W każdym następnym miesiącu, do marca włącznie, w Aquasferze będziemy się spotykali po trzy razy - dodaje Janusz Milewski. - Ale jednocześnie każdego dnia zapraszamy dzieci do rozpoczęcia treningów kajakarskich w naszym klubie. Na chętnych oraz ich rodziców czekamy w naszej siedzibie przy ulicy Olimpijskiej 1 codziennie od godz. 17 do 19. Oczywiście zgłosić się też można telefonicznie - wyjaśnia prezes KSC Olsztyn, który nabór najmłodszych adeptów kajakarstwa organizuje już po raz 10.



* Jesteś zainteresowany akcją „Dzieciaki na kajaki” lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o treningach, zadzwoń do prezesa Milewskiego (602 444 008).

dryh