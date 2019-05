Tym razem pan Cezary pojedzie dla dzieci

Dziś o godz. 8 z plaży w Giżycku w prawie 300-kilometrową podróż rowerem do Fromborka wyruszył Cezary Bogdański, który po operacji krwiaka mózgu trzy lata temu poruszał się na wózku! Jedzie, bo chce pomóc Domowi Dziecka we Fromborku.

Powyższy wstęp brzmi znajomo? I słusznie, bo niemal rok temu 51-letni wówczas Cezary Bogdański otworzył wymyśloną przez siebie akcję „600 kilometrów pomocy” podobnym solowym rajdem rowerowym prowadzącym z rodzinnego Giżycka do Elbląga. A zważywszy na to, że jeszcze dwa lata wcześniej przeszedł operację usunięcia krwiaka mózgu, po której na nowo uczył się chodzić i mówić, śmiało można powiedzieć, że to była wyprawa jego życia. I tu kluczowa uwaga: Czarek przejechał tę kilkusetkilometrową trasę do Elbląga i z powrotem nie dla próżnej chwały, czyli jedynie dlatego, żeby pokazać sobie i innym, że można pokonać własne słabości. A przynajmniej nie tylko po to, bo główne „tło” całego przedsięwzięcia kryje się w nazwie akcji „600 kilometrów pomocy”.



Jeszcze w szpitalu Czarek poznał podobnie doświadczonego przez los Piotra Łatacza i to właśnie na jego rehabilitację postanowił zebrać pieniądze, wyruszając w swój pierwszy aż tak długi rajd rowerowy. Jak z perspektywy roku Cezary Bogdański ocenia pierwszą akcję?

– Biorąc pod uwagę również to, że sam sobie też chciałem coś udowodnić, wypaliło to super. No i najważniejsze: udało się zebrać dla Piotra prawie dziewięć tysięcy złotych. Byłem i jestem z tego bardzo zadowolony – podkreśla mieszkaniec podgiżyckich Kożuchów Wielkich.



To zadowolenie nie mogło pozostać niewykorzystane: w tym roku Cezary Bogdański wyrusza więc w kolejną podróż pod znakiem „600 kilometrów pomocy” – dziś startuje z Giżycka i poruszając się trasą Wschodniego Szlaku Rowerowego „Green Velo”, pojedzie przez Bartoszyce, Lidzbark Warmiński i Braniewo aż do Fromborka. Wróci tą samą trasą, a w Giżycku zamelduje się ponownie w piątek. Dlaczego akurat do Fromborka? Bo tym razem ta szczytna akcja, znów wspierana przez Stowarzyszenie SportLove Giżycko, jest „zadedykowana” dzieciom z Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku. Dodajmy, że zbiórka funduszy na ten cel jest prowadzona już od 1 kwietnia (numer konta podajemy na końcu tekstu).



– Wybrałem akurat ten Dom Dziecka, bo od lat darzę go wielkim sentymentem. Jeszcze służąc w Elblągu (Cezary Bogdański był komendantem Placówki Straży Granicznej w Elblągu – red.), wraz ze swoją załogą zawsze staraliśmy się go wspierać, m.in. obdarowując dzieciaki paczkami na Boże Narodzenie. Zresztą mój następca w Elblągu kontynuuje to pomaganie – mówi Bogdański. – W „Słonecznym Wzgórzu” mieszka trzydziestka dzieci w wieku od 7 do 18 lat, a opiekuje się nimi świetna kadra, która stara się dla tych dzieci jak najwięcej zrobić. To nie jest najbogatszy dom dziecka, mieści się w starym budynku, no i – pewnie jak każda taka placówka – ma ogrom potrzeb.

Jak ma wyglądać drugi rajd spod znaku „600 kilometrów pomocy”?



– Pierwszy odcinek, liczący około 140 kilometrów, ma się zakończyć w Gospodarstwie Agroturystycznym Rowerowa Przystań „Jankesówka” pod Lidzbarkiem Warmińskim, gdzie spędzę noc – informuje Cezary Bogdański. – We wtorek pokonam trasę do Fromborka i te około 110 kilometrów zamierzam zakończyć noclegiem właśnie w Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze”. Po jednodniowej przerwie na złapanie oddechu wyruszam w drogę powrotną tą samą trasą, po drodze ponownie mam nocleg w „Jankesówce ”, a do Giżycka wrócę 31 maja. „Brakujące” kilometry dokręcę po powrocie. A pewnie jeszcze trochę więcej w czasie rajdu rowerowego na rzecz transplantologii z ORGANiści, który w tym roku wiedzie z Bydgoszczy do Gdańska (mowa o VI Rajdzie Dla Transplantacji „Podziel Się Sobą”, organizowanym przez Fundację ORGANiści, a zaplanowanym na 18-22 czerwca – red.). A na razie wypatrujcie mnie po drodze do Fromborka! I pamiętajcie, że dzieciom ze „Słonecznego Wzgórza” przyda się naprawdę każda złotówka...

* Wpłat na Dom Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku można dokonywać na numer konta Sportlove Giżycko 87 1600 1462 1816 9102 8000 0001 (Bank BGŻ BNP Paribas) z dopiskiem „Słoneczne Wzgórze”. Akcja trwa do 30 czerwca.

Piotr Sucharzewski