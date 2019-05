Skok na podium po olsztyńsku

Sześć, osiem, cztery – to najważniejsze cyfry, którymi można opisać występ gimnastyczek UKS SMS w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Wieliczce. Sześć olsztynianek wywalczyło osiem miejsc w finałach i cztery medale.

Do finałowych zawodów OOM zakwalifikowało się osiem zawodniczek ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie, z tym że tylko jedna z nich – Agata Bułło – w starszej grupie wiekowej (klasa II). Zawodniczka trenera Ołeksandra Jareśko z najlepszej strony pokazała się w ćwiczeniach wolnych, najpierw awansując do ośmioosobowego finału, a dzień później kończąc rywalizację na szóstej pozycji.



W klasie III dosłownie o krok od miejsca na podium w wieloboju była Milena Krasicka: podopiecznej trenerki Beaty Lewalskiej zabrakło do brązu niewiele ponad trzy dziesiąte punktu! W połowie drugiej dziesiątki znalazły się natomiast Kaja Sokołowska i Weronika Gosik. Za to w walce na przyrządach (łącznie siedem miejsc w finałach) olsztynianki otworzyły wreszcie medalowy „skarbiec”, zdobywając cztery krążki: srebro na równoważni (Milena Krasicka) oraz komplet w skoku! W tej ostatniej konkurencji mistrzynią Polski juniorek młodszych została Hanna Słoń, wicemistrzynią (po raz drugi w OOM 2019) – Milena Krasicka, a brąz zdobyła Weronika Gosik.



– Jesteśmy bardzo zadowoleni, chociaż – jak zwykle – mały niedosyt też jest – ocenia start w Wieliczce trenerka Beata Lewalska, która jest też prezeską UKS SMS. – Sześć zawodniczek wywalczyło osiem finałów, w tym siedem w klasie III, no i z tych siedmiu wyszły cztery medale. Patrząc na przygotowanie zawodniczek, myślę, że mogło być ich nawet trochę więcej, ale zdarzyły się błędy i niedokładności. Przyznaję: jadąc do Wieliczki, ja liczyłam na troszkę więcej niż Sasza Jareśko, który chyba nie spodziewał się, że jego zawodniczki zdobędą dwa medale w skoku: złoty Hania Słoń, a brązowy Weronika Gosik. Tak że Sasza przeżył spory szok (uśmiech). „Moja” Milenka Krasicka wywalczyła srebro w skoku, no i super, natomiast trochę zawaliła równoważnię. Weszła z najwyższą notą do finału, była faworytką, ale jeden upadek zaważył na tym, że – zamiast złota – musiała się zadowolić srebrem. Trudno, tak się zdarza. Natomiast w wieloboju zabrakło jej zaledwie trzech dziesiątych do brązu, a to tyle co nic. Zresztą, cztery najlepsze dziewczynki prawie zmieściły się w punkcie różnicy, co pokazuje, jak mocna i wyrównana była ta czwórka. Równie dobrze Milenka mogła więc stanąć na podium, ale ja się cieszę, że pokazała klasę i potwierdziła swoją przynależność do ścisłej czołówki krajowej. Ogólnie oceniam ten start jako bardzo dobry, a już szczególnie serce rosło, patrząc na skok w klasie III, gdzie na osiem finalistek my mieliśmy aż cztery, kończąc zawody na miejscach pierwszym, drugim, trzecim i piątym. Przy czym piątej Kai Sokołowskiej do „pudła” zabrakło raptem... pięciu setnych punktu! To było wspaniałe przeżycie: słuchać wyczytywania zawodniczek do dekoracji w skoku – kończy z uśmiechem Beata Lewalska, która przygotowała do OOM Milenę Krasicką i Kaję Sokołowska, podczas gdy pozostałymi olsztyniankami, które pojechały do Wieliczki, zajmuje się na co dzień Ołeksandr Jareśko.



* Klasa II, wielobój: 1. Katarzyna Porąbka 58,600 pkt; 2. Julia Dudka (obie Wisła Kraków) 54,600; 3. Maja Bardadyn (Zawisza Bydgoszcz) 53,825; 4. Anna Gemza (Pałac Młodzieży Katowice) 53,400; 5. Martyna Szumna (Wisła) 53,100; 6 Magdalena Grygiel (Iskra Zabrze) 51,325, (...) 19. Agata Bułło (UKS SMS Olsztyn) 45,900. Finały, ćwiczenia wolne: 6. Bułło.

Klasa III, wielobój: 1. Maria Drobniak (Wisła) 75,033; 2 Julia Dembowska (MKS Gdańsk) 74,684; 3 Wiktoria Grzesikiewicz (Iskra Zabrze) 74,334; 4. Milena Krasicka (UKS SMS) 74,001; 5 Oliwia Semba 71,868; 6 Ida Berezowska (obie AZS AWF Wrocław) 71,250, (...) 13. Kaja Sokołowska 67,650, (...) 15. Weronika Gosik 67,467, (...) 24. Hanna Słoń 62,367; 25. Emma Sarna (wszystkie UKS SMS) 61,800. Finały, skok: 1. Słoń, 2. Krasicka, 3. Gosik, (...) 5. Sokołowska; poręcze: 6. Gosik, 7. Sokołowska; równoważnia: 2. Krasicka. pes