Akademia Sportu Stomil Olsztyn zaprasza!

Na początku czerwca odbędzie się pierwszy w tym roku nabór do Akademii Sportu Stomil Olsztyn. Z tej okazji postanowiliśmy sprawdzić, co słychać w Akademii, która ma za zadanie wychować znakomitych piłkarzy oraz piłkarki.

Obecnie w Akademii Sportu trenuje 570 dzieci i młodzieży. A od września będzie jeszcze więcej, bo ruszają nabory, które zaplanowano na niedzielę 2 czerwca na bocznym boisku przy stadionie zlokalizowanym przy al. Piłsudskiego 69a.

- Nabór podzieliśmy na trzy grupy rocznikowe - wyjaśnia prezes Akademii Sportu Robert Knothe. Od godziny 9 do 10 trenerzy sprawdzą umiejętności młodych piłkarzy z roczników 2005-06. W godzinach 10.15-11.15 szanse zaprezentowania swoich umiejętności piłkarskich utrzymają dzieci urodzone w latach 2007-09. Natomiast najmłodsi adepci futbolu (roczniki 2010-14) będą się mogli wykazać w godzinach 11.30 - 12.30.



- Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych chłopców i dziewczynki. Trzeba przyjść ubranym na sportowo, ale nie będzie problemu z przebraniem się w świetlicy Socios Stomil. Umiejętności młodych adeptów futbolu ocenią nasi trenerzy. Następnie będziemy dzwonić do rodziców z informacją, do której grupy dostały się ich dzieci - wyjaśnia Robert Knothe.



Akademia duży nacisk kładzie na szkolenie dziewczynek. - Przede wszystkim stawiamy na dziewczyny z naszego regionu - dodaje prezes Knothe. - Trenują u nas od najmłodszych grup wiekowych, po czym wiele z nich otrzyma szansę gry w II i III lidze. Dlatego nie jesteśmy zainteresowani, tak jak to robią inni, ściąganiem zawodniczek z innych województw lub nawet z zagranicy. Dziewczynom, które do nas przychodzą, pomagamy w wyborze szkoły oraz organizujemy miejsce w bursie. Nasza Akademia w rankingu kobiecych sekcji piłkarskich została sklasyfikowana na piątym miejscu w Polsce, a w ciągu roku awansowaliśmy o 24 pozycje! Warto dodać, że w tym zestawieniu jesteśmy jedynym przedstawicielem Warmii i Mazur - stwierdza z dumą prezes Knothe.



Kulisy procesu szkoleniowego w Akademii wyjaśnia trener Marek Maleszewski: - Początkowo dziewczynki i chłopcy trenują razem. Tak się dzieje od grupy naborowej, a potem w skrzatach i żakach. Podział następuje dopiero od kategorii orlik, no i muszę przyznać, że w każdej kategorii wiekowej odnosimy ostatnio sukcesy. Nasze orliczki awansowały do krajowego finału turnieju Tymbarku, młodziczki zagrają w czerwcowych finałach mistrzostw Polski, juniorki młodsze awansowały do ligi centralnej i do ćwierćfinałów mistrzostw kraju - 29 maja w Brześciu Kujawskim spotkamy się ze Stilonem Gorzów. Jeżeli wygramy, będziemy w półfinale.



- W trzecioligowym zespole występują zawodniczki, które do tej pory mniej grały lub dochodzą do siebie po kontuzjach. Natomiast w II lidze mamy najmłodszą ekipę, dlatego chcemy ją uzupełnić o kilka doświadczonych dziewczyn, by w przyszłym roku powalczyć o awans do I ligi - stawia sprawę jasno Marek Maleszewski.



Od tego roku Akademia Sportu Stomil Olsztyn odchodzi od podziału w rocznikach na dwie równorzędne grupy. - Teraz będziemy przydzielać piłkarzy do grupy Pro oraz School - mówi Knothe. - W Pro będą będą trenować najlepsi piłkarze, natomiast w grupach School trenerzy będą uczyć młodych piłkarzy i przygotowywać ich do tego, żeby w przyszłości mogli trafić do silniejszej grupy.

Jeżeli któreś z dzieci nie będzie mogło uczestniczyć w czerwcowym naborze, to nic straconego, bo podobny casting odbędzie się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. - W tym roku - nauczeni doświadczeniem lat poprzednich - zdecydowaliśmy się zorganizować nabór szybciej - wyjaśnia prezes AS Stomil Olsztyn. - Rodzice już przed wakacjami planują swoim dzieciom zajęcia, na jakie będą chodzić w nowym roku szkolnym, dlatego teraz nabór organizujemy już na początku czerwca, po czym powtórzymy go jeszcze pod koniec sierpnia.



W Akademii Sportu doskonale wiedzą, że żeby wychować dobrego piłkarza lub piłkarkę, trzeba mieć perspektywę treningów w dobrych warunkach. W Olsztynie jakość boisk trawiastych pozostawia wiele do życzenia, dlatego Stomil w najbliższym czasie będzie mógł trenować w ościennych gminach. Praktycznie na ukończeniu jest remont boiska w Starym Olsztynie oraz w Dąbrówce Wielkiej. - To pierwsze boisko będziemy chcieli także zgłosić do rozgrywek ligowych - zdradza Knothe. - Dodatkowo pomagamy dyrekcji VI LO w Olsztynie w remoncie szkolnego boiska, gdzie też będziemy mogli trenować. W tej kwestii chcemy jeszcze mocniej się rozwijać, żeby jak najwięcej piłkarzy trenowało na naturalnej nawierzchni.

W związku z dynamicznym rozwojem do sztabu szkoleniowego Akademii Sportu Stomil Olsztyn dołączył trener przygotowania fizycznego. Został nim Arkadiusz Kędzierski, który wcześniej współpracował m.in. z Sokołem Ostróda. - W Akademii będzie odpowiadał za wdrażanie systemu treningowego, którego celem będzie wszechstronny rozwój zawodnika od najmłodszych lat - wyjaśnia Knothe.



Działania profilaktyczne, kształtowanie stabilności i mobilności, kształtowanie techniki przyspieszenia i szybkości maksymalnej, budowanie siły i mocy - to tylko niektóre aspekty przygotowania motorycznego. W najbliższym czasie do Akademii ma dołączyć także fizjoterapeuta, który będzie opiekował się kontuzjowanymi piłkarzami.



1 czerwca od godz. 9 młodych piłkarzy Stomilu będzie można zobaczyć na plaży miejskiej w Olsztynie. Na terenach Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel odbędzie się kolejna edycja turnieju piłki nożnej plażowej. Turniej wcześniej znany był jako Ratka Cup, ale od tego roku jego oficjalna nazywa to Loando.pl Cup 2019.

W rywalizacji wezmą udział młodzi piłkarze z roczników 2010-11. W turnieju - oprócz piłkarzy trenujących w Stomilu - zagrają kluby partnerskie akademii, dlatego o medale powalczą także piłkarze m.in. z Lidzbarka Warmińskiego i Szczytna.

- Z Akademią Stomil Olsztyn współpracujemy już od ponad trzech lat - przypomina Maciej Suwik, założyciel Grupy LOANDO. - Wydarzeniem otwierającym sezon wakacyjny był dotąd turniej piłki nożnej plażowej Ratka.pl Cup, który również współorganizowaliśmy. W tym roku, z racji zmiany strategii Grupy LOANDO, zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy wydarzenia na Loando.pl Cup. Jednak idea spotkania jest niezmienna: pragniemy promować i wspierać rozwój młodych talentów sportowych w rodzinnym regionie oraz zachęcać rodziny z dziećmi do aktywnego spędzania czasu, a przy okazji wspomóc Akademię Stomil Olsztyn w działaniach promocyjnych. Co roku spotkanie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Olsztyna i lokalnych mediów, co bardzo nas satysfakcjonuje.