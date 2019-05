SPORT W TELEWIZJI

Polscy siatkarze grają z Niemcami, kierowcy Formuły 1 rywalizują w Monaco, a na Słowacji trwają hokejowe mistrzostwa świata - to tylko kilka sportowych atrakcji weekendu.

SOBOTA

* Kajakarstwo. Puchar Świata w Poznaniu (11.25, TVP Sport)

* Tenis. Finały turniejów WTA w Norymberdze (13.30, Eurosport 2), ATP w Lyonie (14.30, Polsat Sport Extra) oraz ATP w Genewie (15.30, Eurosport 2)

* Jeździectwo. Puchar Świata WKKW w Baborówku (13.40, TVP Sport)

* Kolarstwo. Giro d'Italia, 14. etap: Saint-Vincent – Courmayeur (14.15, Eurosport 1); Hammer Series w Stavanger: wyścig sprintem (16.15, Polsat Sport News); Tour de l'Ain: 2. etap (17.30, Eurosport 1)

* Formuła 1. Grand Prix Monako: kwalifikacje (15, Eleven Sports 1)

* Hokej. Mistrzostwa świata w Słowacji, półfinał: Rosja – Finlandia (15.10, TVP Sport)

* Siatkówka. Mecz towarzyski mężczyzn w Gliwicach: Polska – Niemcy (17, Polsat Sport)

* Piłka nożna. Mistrzostwa świata U-20 w Polsce: Francja – Arabia Saudyjska, Argentyna – RPA (17.50, 20.05, TVP Sport); Serie A: Frosinone – Chievo (17.55, Eleven Sports 1), Bologna – Napoli (20.25, Eleven Sports 2); Puchar Niemiec, finał: RB Lipsk – Bayern (20, Eurosport 1); Puchar Hiszpanii, finał: Valencia – Barcelona (20.55, Eleven Sports 1)

* Boks. Walka o pas WBO World Female w Jeleniej Górze, waga superpiórkowa: Ewa Brodnicka – Janeth Perez (20, Polsat Sport)

* Koszykówka. Liga NBA, finał Konferencji Wschodniej: Toronto Raptors – Milwaukee Bucks (2.30 z sob. na niedz., Canal+ Sport)



NIEDZIELA

* Tenis. Wielkoszlemowy turniej French Open w Paryżu (10.55, 17.15, 19, Eurosport 1; 10.55, 13, 15, 17, 19, Eurosport 2)

* Kajakarstwo. PŚ w Poznaniu (11.25, TVP Sport)

* Kolarstwo. Giro d'Italia, 15. etap: Ivrea – Como (13, Eurosport 1); Hammer Series w Stavanger (17.05, Polsat Sport News)

* Piłka ręczna. Liga niemiecka mężczyzn: Fuechse Berlin – Rhein-Neckar Loewen (13.30,SportKlub)

* Jeździectwo. PŚ w WKKW w Baborówku (13.45, TVP Sport)

* Piłka nożna. Serie A: Torino – Lazio, Inter – Empoli (14.55, 20.25, Eleven Sports 2), Sampdoria – Juventus, SPAL 2013 – Milan (17.55, 20.25, Eleven Sports 1), Roma – Parma (20.25, Eleven Sports 3); League One, finał play-off o awans do Championship: Charlton – Sunderland (15.55, Eleven Sports 3); MŚ U-20 w Polsce: Senegal – Kolumbia, Polska – Tahiti (17.35, 20.20, TVP Sport)

* Formuła 1. GP Monako (15, TVP Sport, Eleven Sports 1)

* Żużel. Ekstraliga: Motor Lublin – Get Well Toruń, Unia Leszno – Falubaz Zielona Góra (16, 18.30, nSport+)

* Futsal. Ekstraklasa: Rekord Bielsko Biała – FC Toruń (18, SportKlub)

* Koszykówka. Energa Basket Liga mężczyzn, półfinał play-off: Arka Gdynia – Anwil Włocławek (19.45, Polsat Sport)

* Hokej. MŚ w Słowacji: finał (20.10, TVP Sport). pes