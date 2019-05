Kolumbijski falstart Polaków

Meczem z Kolumbią polscy piłkarze rozpoczęli mistrzostwa świata do lat 20. Niestety, inauguracja wypadła bardzo słabo, bo Polacy przegrali 0:2.

* Polska - Kolumbia 0:2 (0:1)

0:1 - Iván Angulo (23), 0:2 - Luis Sandoval (90+2)

POLSKA: Radosław Majecki - Serafin Szota, Sebastian Walukiewicz (55 Jakub Bednarczyk), Jan Sobociński, Adrian Stanilewicz - David Kopacz, Bartosz Slisz, Tomasz Makowski, Mateusz Bogusz (68 Marcel Zylla), Tymoteusz Puchacz (82 Adrian Benedyczak) - Dominik Steczyk.



Prawie 17 500 kibiców liczyło na biało-czerwone zwycięstwo, ale rzeczywistość okazała się bardzo smutna. Polacy pod każdym względem ustępowali rywalom i dwubramkowa porażka jest jedynie najmniejszym z możliwych wymiarem kary.

Pechowcem meczu był bez wątpienia Walukiewicz, bo najpierw po jego katastrofalnym błędzie Kolumbia zdobyła pierwszego gola, po czym po przerwie doznał groźnej kontuzji, która prawdopodobnie wykluczyła go z mistrzostw.

W końcówce meczu Polacy próbowali odrobić straty, ale bili jedynie głową w mur, na dodatek w doliczonym czasie Sandoval po raz drugi pokonał Majeckiego.

W drugim czwartkowym meczu grupy A Senegal wygrał 3:0 (2:0) z Tahiti.



Grupa A

1. Senegal 3 3:0

2. Kolumbia 3 2:0

3. Polska 0 0:2

4. Tahiti 0 0:3

Do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc.

* Grupa B: Meksyk - Włochy 1:2, Japonia - Ekwador 1:1.



* Mecze piątkowe, grupa C: Honduras – Nowa Zelandia (18, Lublin), Urugwaj – Norwegia (20.30, Łódź); grupa D: Katar – Nigeria (g. 18, Tychy), Ukraina – USA (20.30, Bielsko-Biała).