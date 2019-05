Piłkarski weekend

W III lidze zdecydowanie najlepszym zespołem rundy rewanżowej jest Legionovia, o czym świadczy poniższa tabela wiosny. Co prawda ekipa z Legionowa zaczęła od porażki 0:1 z Unią, ale od tego czasu raz zremisowała i odniosła aż 9 zwycięstw, w tym 8 z rzędu!

W III lidze bez wątpienia bohaterem wiosny jest też Mazur - przypomnijmy, że zespół z Ełku z powodów pustej kasy mógł nie przystąpić do rundy rewanżowej. Ostatecznie udało się zebrać grupę w większości młodych piłkarzy, którzy teraz są o krok od wygrzebania się ze strefy spadkowej, co jeszcze dwa miesiące temu wydawało się absolutnie niemożliwe. Niestety, Mazur może się zamienić miejscem z Kaczkanem Huraganem, co dwa miesiące temu także wydawało się absolutnie niemożliwe...



RUNDA WIOSENNA

1. Legionovia 28 25:6

2. Sokół O. 22 16:13

3. Unia 21 16:14

4. Olimpia 20 24:16

5. Ursus 20 19:11

6. Sokół A. 20 17:9

7. Lechia 18 18:13

8. Legia II* 17 13:7

9. Mazur 15 13:13

10. Znicz 14 12:17

11. Świt 13 19:21

12. Pelikan 12 12:15

13. Ruch 11 10:16

14. Victoria 9 14:20

15. Broń 9 12:20

16. Polonia* 8 11:15

17. Kaczkan 7 17:21

18. Łomża 2 2:23

* mecz zaległy



* 29. kolejka, sobota: Mazur Ełk - Ursus Warszawa (17), Kaczkan Huragan Morąg - Unia Skierniewice (17), Znicz Biała Piska - Broń Radom (17), Sokół Ostróda - Polonia Warszawa (18), Legia II Warszawa - Legionovia Legionowo (11), Victoria Sulejówek - Lechia Tomaszów Maz. (19), ŁKS 1926 Łomża - Ruch Wysokie Maz. (17), Olimpia Zambrów - Pelikan Łowicz (17); niedziela: Świt Nowy Dwór Maz. - Sokół Aleksandrów Łódzki (17).



PO 28 KOLEJKACH

1. Sokół A. 61 46:21

2. Legionovia 61 63:28

3. Unia 52 41:23

4. Sokół O. 52 45:36

5. Lechia 51 44:32

6. Legia II 47 44:29

7. Olimpia 42 52:42

8. Polonia 42 46:34

9. Znicz 38 39:45

10. Ursus 37 41:43

11. Pelikan 35 36:40

12. Świt 33 42:42

13. Broń 31 44:56

14. Kaczkan 29 46:56

15. Ruch 28 35:61

------------------------------------

16. Mazur 28 32:45

17. Victoria 24 36:52

18. Łomża 8 21:68



IV LIGA\\\ 26. kolejka, sobota: Concordia Elbląg - Jeziorak Iława (16), MKS Korsze - Tęcza Biskupiec (17), Tęcza Miłomłyn - Mamry Giżycko (16), Czarni Olecko - Olimpia II Elbląg (17), Drwęca Nowe Miasto Lub. - Rominta Gołdap (16), Motor Lubawa - GKS Wikielec (16), Granica Kętrzyn - Unia Susz (16), Zatoka Braniewo - Mrągowia Mrągowo (16).



KLASA OKRĘGOWA\\\ 26. kolejka, grupa 1, sobota: Vęgoria Węgorzewo - Polonia Lidzbark Warmiński (17), Omulew Wielbark - Cresovia Górowo Iławeckie (16), Pojezierze Prostki - Pisa Barczewo (16), LKS Różnowo - Mazur Wydminy (16), Orlęta Reszel - Victoria Bartoszyce (17), DKS Dobre Miasto - Łyna Sępopol (16), Śniardwy Orzysz - Błękitni Pasym (17); niedziela: SKS Szczytno - Wilczek Wilkowo (16).

* Grupa 2, sobota: Polonia Pasłęk - Kormoran Zwierzewo (17), Kaczkan Huragan II Morąg - Błękitni Orneta (16), Start Nidzica - Olimpia Olsztynek (16), Ewingi Zalewo - Warmia Olsztyn (18); niedziela: Gmina Kozłowo - FC Dajtki (13), Polonia Markusy - Orzeł Janowiec Kościelny (13), Płomień Turznica - GSZS Rybno (15), GKS Stawiguda - Radomniak Radomno (16).