Ma być radośnie i bez presji

Dzisiejszym meczem Tahiti z Senegalem (g. 18 w Lublinie) rozpoczną się piłkarskie mistrzostwa świata do lat 20, które po raz pierwszy w historii goszczą w Polsce. Biało-czerwoni dzisiaj zmierzą się w Łodzi z Kolumbią (20.30).

Kiedy? Od 23 maja do 15 czerwca. Gdzie? W Polsce, a konkretnie: w Bydgoszczy, Gdyni, Lublinie, Bielsku-Białej, Tychach i Łodzi, gdzie na stadionie Widzewa zostanie rozegrany m.in. finał. Kto? Najlepsi młodzi piłkarze z rocznika 1999 i młodsi skupieni w 24 reprezentacjach, spośród których tylko gospodarze nie musieli się martwić o kwalifikację do finałowego turnieju. W efekcie eliminacji nie przebrnęli m.in. Brazylijczycy, Hiszpanie czy Anglicy, czyli... mistrzowie świata sprzed dwóch lat z Korei Płd. (1:0 w finale z Wenezuelą U-20, której też nie zobaczymy w polskim mundialu). Oto rozpoczynająca się dzisiaj 22. edycja mistrzostw świata do lat 20 w pigułce.



To trzecia wielka impreza piłkarska, która w ciągu siedmiu ostatnich lat jest organizowana w Polsce. W 2012 roku nasz kraj był współgospodarzem mistrzostw Europy, dwa lata temu – gospodarzem mistrzostw Europy U-21, a teraz nad Wisłę przyjechały najlepsze drużyny świata do lat 20. Wśród nich jest też Polska, która pod wodzą trenera Jacka Magiery postara się udowodnić, że nie znalazła się w tym gronie przez przypadek. – To szkoleniowiec, który ma charyzmę, autorytet i – wraz ze sztabem szkoleniowym – potrafi zająć się zespołem od A do Z – chwali Jacka Magierę prezes PZPN, Zbigniew Boniek. – Przejechał tysiące kilometrów, aby zrobić jak najdokładniejszy przegląd kadr. Wierzę, że trener wybrał najlepszych piłkarzy, którzy gwarantują odpowiednią jakość. Podstawowe zadanie to wyjść z grupy, a później w systemie pucharowym wszystko jest możliwe...



Na początek, czyli dzisiaj o g. 20.30, Biało-czerwoni zagrają z Kolumbią. – Jesteśmy gotowi, żeby przystąpić do mundialu. Szykowaliśmy się do tego turnieju przez rok i w tym czasie pracowaliśmy nad tym, aby moi podopieczni byli przygotowani pod względem taktycznym, technicznym i mentalnym. To wielka sprawa dla tych chłopaków, bo przystępują do najważniejszego wydarzenia w życiu – mówi Jacek Magiera, który nie kryje ostrożności przed meczem z Kolumbijczykami.



– Będziemy robić wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Uważam, że jesteśmy gotowi, by podjąć walkę. Niezależnie z kim gramy, zawsze doceniamy przeciwnika, choć przede wszystkim patrzymy na siebie – zapewnia trener Magiera. – Kolumbijczycy mają mocne nazwiska w kadrze, ale my koncentrujemy się na całej drużynie. Wiem też, na co stać mój zespół. Mam graczy z Ekstraklasy, z niższej ligi, z zagranicy, ale ta mieszanka sprawi, że będziemy kolektywem przez cały turniej. Chcę, aby w każdym meczu ci zawodnicy wznosili się na wyżyny swoich umiejętności. Aby pokazali, co potrafią i czego nauczyli się od dziecka. Na pewno marzyła im się wielka impreza, na której teraz mają okazję wystąpić. Chcę, aby moi piłkarze zagrali bez presji i by cieszyli się każdą chwilą na boisku...



* Polska na MŚ U-20, bramkarze: Radosław Majecki (Legia Warszawa), Miłosz Mleczko (Puszcza Niepołomice), Karol Niemczycki (NAC Breda); obrońcy: Jakub Bednarczyk (St. Pauli), Adrian Gryszkiewicz (Górnik Zabrze), Maik Nawrocki (Werder Brema), Jan Sobociński (ŁKS Łódź), Serafin Szota (Odra Opole), Sebastian Walukiewicz (Pogoń Szczecin); pomocnicy: Mateusz Bogusz (Leeds), David Kopacz (VfB Stuttgart), Tomasz Makowski (Lechia Gdańsk), Adrian Łyszczarz, Tymoteusz Puchacz (obaj GKS Katowice), Bartosz Slisz (Zagłębie Lubin), Michał Skóraś (Termalica Nieciecza), Adrian Stanilewicz (Bayer Leverkusen), Nicola Zalewski (AS Roma), Marcel Zylla (Bayern Monachium); napastnicy: Adrian Benedyczak (Pogoń), Dominik Steczyk (FC Nuernberg).



* Grupa A, dzisiaj: Tahiti – Senegal (g. 18, Lublin), Polska – Kolumbia (20.30, Łódź); niedziela: Senegal – Kolumbia (18, Lublin), Polska – Tahiti (20.30, Łódź); środa (29.05): Kolumbia – Tahiti (Lublin), Senegal – Polska (oba 20.30, Łódź).



Grupa B, dziś: Meksyk – Włochy (g. 18, Gdynia), Japonia – Ekwador (20.30, Bydgoszcz); grupa C, jutro: Honduras – Nowa Zelandia (18, Lublin), Urugwaj – Norwegia (20.30, Łódź); grupa D, jutro: Katar – Nigeria (g. 18, Tychy), Ukraina – USA (20.30, Bielsko-Biała); grupa E, sobota: Francja – Arabia Saudyjska (18, Gdynia), Panama – Mali (20.30, Bydgoszcz); grupa F, sobota: Portugalia – Korea Płd. (15.30, Bielsko-Biała), Argentyna – RPA (20.30, Tychy). pes