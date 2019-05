Waleczna Wiktoria podbiła Wrocław

Podczas wagowych mistrzostw Europy we Wrocławiu duży sukces odnieśli karatecy z Warmii i Mazur, bowiem zdobyli aż sześć medali. Na najwyższym stopniu podium w kat. 60 kg stanęła iławianka Wiktoria Witkowska.

W turnieju wzięło udział 730 najlepszych zawodników z 28 krajów. W sumie reprezentacja Polski we Wrocławiu zdobyła aż 36 medali: 6 złotych, 9 srebrnych i 21 brązowych. Do tego sukcesu swoją cegiełkę, a nawet sześć cegiełek, dołożyli karatecy z Warmii i Mazur. Największy sukces odniosła w walkach (kumite) Wiktoria Witkowska z Iławy, która została mistrzynią Europy w kat. do 60 kg w grupie wiekowej 16/17 lat.

Iławski Klub Kyokushin Karate miał jeszcze jeden powód do dumy, bowiem Miłosz Pniewski zdobył brąz w kat. boys 12/13 lat +50 kg. W półfinale młody iławianin przegrał z Rosjaninem, który potem został mistrzem Europy.



Jednak z przedstawicieli naszego regionu najczęściej na podium stawali zawodnicy z Olecka: tytuł wicemistrzowski w kategorii kumite młodzików 12-13 lat powyżej 50 kg wywalczył Piotr Waszkiewicz, brązowy medal w kategorii kumite juniorek 16-17 lat do 55 kg zdobyła Kinga Kuklińska (jest to już jej trzeci medal ME), a w kategorii juniorek młodszych 14-15 lat do 50 kg brąz wywalczyła także Martyna Grygo. Blisko podium była jeszcze dwójka karateków z Olecka: piąte miejsce wywalczyła Dominika Wojciechowska, która walkę o wejście do strefy medalowej po dobrym pojedynku przegrała z późniejszą zwyciężczynią, a Piotr Gibowicz uplasował się na siódmej pozycji.



Szósty medal dla Warmii i Mazur wywalczył Maksymilian Penger - zawodnik Olsztyńskiego Klubu Kyokushin Karate w grupie wiekowej 16/17 lat został wicemistrzem Europy w najcięższej kategorii wagowej (+75kg). Po drodze do finału Penger wygrał z Węgrem przez ippon, następny wyrównany pojedynek rozstrzygnął z cięższym o 40 kg Polakiem przez wskazanie sędziów, a zdecydowane zwycięstwo z Francuzem zapewniło mu wejście do finału.Tu olsztynianin musiał już uznać wyższość Rosjanina, obecnego mistrza świata, z którym walczył miesiąc temu w Tokio.



W sumie we Wrocławiu OKKK reprezentowało sześcioro zawodników, z których - poza Pengerem - najlepiej spisały się Wiktoria Witkowicz i Aisha Ndiaye. Obie w kata uplasowały się na czwartych miejscach. Natomiast do strefy medalowej nie udało się awansować Aleksandrze Wieczorek, Patrycji Block i Janowi Stańczykowi.

- Do domu wróciliśmy z bagażem nowych doświadczeń i motywacją do dalszej, jeszcze cięższej pracy, bo teraz przed nami Puchar Europy w Mińsku – powiedział olsztyński trener Marek Wieczorek.



Wyniki

* 12/13 lat (+50 kg): 1. Kliment Tkach (Rosja), 2. Piotr Waszkiewicz (Polska/Olecko), 3. Miłosz Pniewski (Polska/Iława), Krzysztof Bracki

* 16/17 lat (+75 kg): 1. Konstantin Galiev (Polska), 2. Maksymilian Penger (Polska/Olsztyn), 3. Ion Nicolae Filimon (Rumunia), Nolan Blatry (Francja)

* 14/15 lat (50 kg): 1. Sofiia Slavina (Rosja), 2. Olga Ovchinnikova (Rosja), 3. Martyna Grygo (Polska/Olecko), Antonela Casian (Mołdawia)

* 16/17 lat (55 kg): 1. Aleksandra Kazarian (Rosja), 2. Irina Antoshkina (Rosja), 3. Kinga Kuklińska (Polska/Olecko), Jagoda Linczowska

* 16/17 lat (60 kg): 1. Wiktoria Witkowska (Polska/Iława), 2. Daria Vakhonina (Rosja), 3. Timea Paulovkin (Węgry), 3. Judith Soria (Hiszpania).

dryh, zico