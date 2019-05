Stomilanki coraz dalej od awansu

W 19. kolejce I ligi kobiet bezapelacyjnie najciekawiej zapowiadało się spotkanie w Bydgoszczy, gdzie miejscowy lider zmierzył się z wiceliderem, czyli Stomilankami Olsztyn.

* KKP Bydgoszcz - Stomilanki Olsztyn 2:1 (0:0)

1:0 - Sobczyk (47), 2:0 - Stępień (53), 2:1 - Tarakanova (85)

STOMILANKI: Kaźmierczak - Rosiak, Zawistowska, Mazurkiewicz, Bukowska, Grzesik (82 Gonciarz), Kamińska, Ostrowska, Roman, Senkbeil (82 Fidurska), Tarakanova



KKP na własnym boisku w tym sezonie jeszcze nie doznał porażki. W jesiennym meczu pomiędzy tymi drużynami lepsze były podopieczne Dariusza Maleszewskiego, które na olsztyńskich Dajtkach wygrały 3:2. Spotkanie przyciągnęło sporą grupę kibiców. O tym, że mecz był szczególnej rangi, niech świadczy fakt, że wśród widzów na trybunach była grupa kibiców z... Zakładu Karnego w Potulicach, prezes Zawiszy Bydgoszcz Krzysztof Bress oraz wiceprezes PZPN i prezes KPZPN Eugeniusz Nowak, a także wiceprezes KPZPN Michał Dołożenko.

Pierwszą bramkę zdobyła Edyta Sobczyk dwie minuty po przerwie, gdy z okolic 20. metra przelobowała Martę Kaźmierczak. Pięć minut później dośrodkowanie Ilony Raczkowskiej z prawego skrzydła wykorzystała Agata Stępień. W 85. minucie honorowe trafienie dla Stomilanek uzyskała Ukrainka Valentina Tarakanova i był to jej 16. gol w tym sezonie.

W barwach lidera z Bydgoszczy wystąpiły Marta Smolińska i Anna Siwicka, byłe zawodniczki Stomilanek.

26 maja (godz. 11) Stomilanki na olsztyńskich Dajtkach zagrają z Pragą Warszawa.

Marta Smolińska (KKP Bydgoszcz, wcześniej przez osiem lat grała Stomilankach): - Wiedziałam, że to będzie ciężki mecz, obie drużyny pokazały na boisku wolę walki, ale to my jesteśmy bliżej upragnionej Ekstraligi. Nie żałuję przenosin do Bydgoszczy, bo zostałam tu bardzo miło przyjęta. Zawsze ciężko jest grać przeciwko drużynie, której poświęciło się solidny kawałek swojego sportowego życia, ale jestem pewna, że ta sytuacja wiele mnie nauczyła.

Eliza Ostrowska (Stomilanki): - Mecz był bardzo wyrównany. Stworzyłyśmy wiele sytuacji, jednak zabrakło nam wykończenia. Druga połowa to był już „cios za cios”, więc nie obeszło się bez fauli i kartek. Jest nam przykro po porażce, ale mam nadzieję, że to będzie kolejna ważna lekcja.



* Inne wyniki: UKS SMS II Łódź - Lechia Gdańsk 2:0, Unifreeze Górzno - Sztorm Gdańsk 3:0 (walkower), Medyk II Konin - Kotwica Kórnik 3:0 (walkower), KS Raszyn - Piastovia Piastów 1:2, Praga Warszawa - Polonia Środa Wielkopolska 9:0.



I LIGA

1. Bydgoszcz 52 66:15

----------------------------

2. Stomilanki 45 67:23

3. UKS SMS II 45 51:19

4. Medyk II 38 40:22

5. Piastovia 29 38:41

6. Lechia 29 62:41

7. Praga 29 51:31

8. Unifreeze 25 50:41

9. Polonia 21 33:57

10. Raszyn 19 30:50

* Kotwica Kórnik i Sztorm Gdańsk wycofały się po rundzie jesiennej



II LIGA KOBIET\\\ Stomil przechylił szalę zwycięstwa w 89. minucie, a Victoria Bartoszyce w ostatniej akcji meczu wywalczyła remis.



* AS Stomil Olsztyn - Loczki Wyszków 2:1 (0:1)

0:1 - Kozłowska (9), 1:1 - A. Chaber (76), 2:1 - Waszczuk (89)

AS STOMIL: Krajewska - Balcewicz (87 Szczerbaczewicz), Waszczuk, Augustyniak (65 Ślesińska), N. Lenard (84 Stefańska), Komosińska, Jaroszewska, Korzec, A. Chaber (Furgała), Gadomska, Wasiluk.

Loczki to ekipa, która w tym roku nie doznała porażki - ostatni raz piłkarki z Wyszkowa przegrały 14 października. Przez pierwszą połowę utrzymywał się rezultat korzystny dla przyjezdnych. W 45. min. Ewelina Balcewicz nie wykorzystała rzutu karnego, ale ostatni kwadrans należał do Stomilu, bo do siatki trafiły Aleksandra Chaber i Daria Waszczuk.

W pierwszym meczu tych drużyn w Wyszkowie gospodynie wygrały 4:3.



* GOSiR-ki Piaseczno - Victoria Bartoszyce 2:2 (2:0)

1:0 - Piechal, 2:0 - Pruszczyk, 2:1 - Łapińska, 2:2 - Łapińska

Kolejny cenny punkt zdobyły zawodniczki Victorii. Bramkę dającą remis zdobyła w ostatniej akcji meczu Natalia Łapińska.



* Inne wyniki 18. kolejki: MOSiR Sieradz - Ząbkovia Ząbki 4:1, Wilga Garwolin - Tygrys Huta Mińska 2:1, Włókniarz Białystok - Akademia 2012 Suwałki 3:2, mecz KU-AZS UW Warszawa - Pogoń Zduńska Wola został odwołany z powodu złego stanu boiska



II LIGA

1. Sieradz 48 64:18

---------------------------------------

2. Ząbkovia 46 85:24

3. Loczki 38 66:34

4. AS Stomil 37 49:19

5. Włókniarz 28 24:30

6. KU-AZS UW 27 28:23

7. Pogoń 22 26:34

8. Suwałki 20 35:48

-----------------------------------------

9. Piaseczno 15 18:52

10. Victoria 11 16:54

11. Wilga 10 10:64

12. Tygrys 9 22:43



III LIGA KOBIET\\\ W 17. kolejce kolejne punkty zebrała Hanza Elbląg, która wygrała w Wikielcu aż 6:1. Było to pierwsze wyjazdowe zwycięstwo elblążanek.



* GKS Wikielec - Hanza Elbląg 1:6 (0:1)

0:1 - Kowalko (39), 0:2 - Wojciechowska (43), 1:2 - Gralewska (44), 1:3 - Proch (57), 1:4 - Proch (70), 1:5 - Siemińska (73), 1:6 - Proch (78)



* AS Stomil II - MOSiR Kętrzyn 2:1 (1:0)

1:0 - Wasilewska (24), 1:1 - Zaduszko (66), 2:1 - Czarnecka (80)

PP



III LIGA

1. Kętrzyn 31 38:15

----------------------------------

2. AS Stomil II 22 29:18

3. Stomilanki II 21 33:33

4. Wikielec 13 29:39

5. Hanza 10 23:47







AS Stomil - Loczki. Przy piłce olsztynianka Daria Waszczuk

Fot. Artur Szczepański