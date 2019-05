Kulig kolejny raz mocno dmuchnął w Żagiel

Rozstrzelali się piłkarze klas A i B: tydzień temu o rekord skuteczności postarał się zespół z Wrzesiny (20:1!), a w ten weekend padło aż 17 goli we Frednowach, gdzie ekipa LZS OHI rozgromiła Zamek Kurzętnik 12:5! A było... 4:5.

W grupie 1 klasy A kolejny krok w kierunku awansu do okręgówki zrobił Żagiel Piecki, który wygrał 6:0 w Czerwonce, przy czym nie pierwszy raz „hurtowo” ze strzeleckimi popisami odpalił Przemysław Kulig. Były zawodnik m.in. Cracovii i Jagiellonii Białystok dwa tygodnie wcześniej strzelił pięć z sześciu goli w wyjazdowym meczu z Salętem Boże (6:1), a tym razem „zapakował” cztery bramki Orłowi Czerwonka: od 3:0 do 6:0 (w 54., 75., 78. i 90. min)! Z kolei pierwsze dwa trafienia w meczu zapisał na swoje konto Szymon Ciszewski (25, 47). Żagiel powiększył do dziewięciu punktów przewagę nad drugim zespołem w tabeli, którym przestał być Kowalak (tylko remis z Falą), bo na pozycję wicelidera awansował Jurand Barciany (4:1 z Mazurem Pisz, po golach Kamila Grzechuły, Adriana Zajdela, Adama Segina i Daniela Fedczaka).

W grupie 3 wyścig... „ślimaków” po tytuł trwa w najlepsze: wystarczy powiedzieć, że w ostatnich pięciu kolejkach lider z Gągławek oraz wicelider z Wojciechów odniosły łącznie... dwa zwycięstwa! W weekend zawiodła zwłaszcza prowadząca w tabeli Fortuna, która przegrała w Olszynach z przeciętnym GKS Szczytno. Na szczęście dla tej dwójki trzecia Burza Słupy ma ciągle jeszcze spore straty (pięć i osiem oczek), ale jak tak dalej pójdzie, to kto wie, czy walka o awans nie nabierze dodatkowego kolorytu...

W grupie 4 przedziwny przebieg miało wspomniane spotkanie we Frednowach, gdzie LZS OHI już w 3. min stracił bramkę, po czym w niespełna pół godziny strzelił Zamkowi cztery gole (4:1). Tuż przed przerwą goście z Kurzętnika trafili jednak drugi raz, a na początku drugiej połowy „poprawili” trzema kolejnymi bramkami, wychodząc na prowadzenie 5:4. Odpowiedź Frednowów była piorunująca: gospodarze w 23 minuty zdobyli... osiem goli i wygrali cały mecz 12:5! Po cztery razy wpisali się na listę strzelców Radosław Kruczkowski (LZS OHI) i Rafał Wiśniewski (Zamek).



* LZS OHI Frednowy – Zamek Kurzętnik 12:5 (4:2)

0:1 – Rafał Wiśniewski (3), 1:1, 2:1 – Sylwester Kuciński (20, 24), 3:1 – Bartłomiej Boros (26), 4:1 – Karol Dembiński (30), 4:2, 4:3 – Rafał Wiśniewski (41, 46), 4:4 – Mateusz Pukalski (50), 4:5 – Rafał Wiśniewski (55), 5:5, 6:5 – Tomasz Rakowski (65, 66), 7:5, 8:5, 9:5, 10:5 – Radosław Kruczkowski (71, 74, 78, 85), 11:5 – Bartłomiej Boros (86), 12:5 – Tomasz Rakowski (88)



* Klasa A (18. kolejka), grupa 1: Kowalak Kowale Oleckie – Fala Warpuny 2:2, MKS Ruciane-Nida – Start Kruklanki 5:4, Salęt Boże – Kłobuk Mikołajki 2:5, Jurand Barciany – Mazur Pisz 4:1, Warmianka Bęsia – Reduta Bisztynek 1:8, Orzeł Czerwonka – Żagiel Piecki 0:6; grupa 2: Zalew Frombork – Syrena Spomlek Młynary 1:2, GLKS Jonkowo – Victoria Rychliki 5:2, Jastrząb Ględy – Barkas Tolkmicko 3:4, Pomowiec Gronowo Elbląskie – Piast Wilczęta 4:1, Czarni Małdyty – LKS Tyrowo 2:3, Zatoka II Braniewo – Orzeł Ulnowo 5:1; grupa 3: GKS Dźwierzuty – KS Wojciechy 2:1, MKS Jeziorany – Leśnik Nowe Ramuki 3:2, Granica Bezledy – Błękitni Korona Klewki 4:1, Wałpusza 07 Jesionowiec – Burza Słupy 0:5, GKS Szczytno – Fortuna Gągławki 2:1, Zryw Jedwabno – Tempo Ramsowo Wipsowo 5:1; grupa 4: Lider Złotowo – Czarni Rudzienice 2:4, Jordan Kazanice – Wel Lidzbark Welski 5:1, LZS OHI Frednowy – Zamek Kurzętnik 12:5, Ossa Biskupiec Pomorski – KS Mroczno 3:1, Polonia Iłowo – Iskra Narzym 4:1, Grunwald Gierzwałd – Osa Ząbrowo 6:1.



GRUPA 1

1. Żagiel 44 69:24

2. Jurand 35 54:19

3. Kłobuk 35 58:32

4. Kowalak 34 43:27

5. Reduta 27 51:47

6. Ruciane-N. 27 33:34

7. Mazur 26 38:30

8. Fala 22 38:47

9. Start 20 43:49

10. Orzeł 16 26:62

11. Salęt 10 24:53

12. Warmianka 7 27:80



GRUPA 2

1. Jonkowo 40 42:22

2. Barkas 40 37:18

3. Pomowiec 38 47:29

4. Zatoka II 32 48:31

5. Zalew 26 38:31

6. Syrena 25 39:34

7. Tyrowo 23 49:46

8. Jastrząb 21 30:37

9. Orzeł 18 35:45

10. Piast 17 31:55

11. Victoria 14 21:35

12. Czarni 11 19:53



GRUPA 3

1. Fortuna 37 48:15

2. Wojciechy 34 38:29

3. Burza 29 56:33

4. Granica 28 41:45

5. Błękitni 28 41:35

6. Jeziorany 27 36:33

7. Tempo 25 35:34

8. Dźwierzuty 23 37:34

9. Szczytno 22 32:51

10. Wałpusza 19 39:42

11. Zryw 19 26:60

12. Leśnik 17 35:53



GRUPA 4

1. Polonia 44 43:12

2. Grunwald 43 54:21

3. Czarni 33 37:21

4. Jordan 32 45:26

5. Ossa 32 36:28

6. Wel 22 28:24

7. Zamek 22 31:45

8. Frednowy* 21 39:43

9. Lider 19 46:48

10. Mroczno 15 22:42

11. Iskra 15 29:37

12. Osa* 4 15:78

* mecz mniej



W klasie B rozstrzygnęła się już chyba sprawa awansu z grupy 3, gdzie GKS Gietrzwałd-Unieszewo – w obecności ok. 400 widzów! – wygrał mecz na szczycie z ekipą Common Business Wrzesina 2:1 (Kacper Buśko 50, Paweł Drzewiński 85 samob. – Adam Myślisz 10). Tak, tą samą, która przed tygodniem rozbiła Kormorana Purda 20:1 (!). Drużyna z Gietrzwałdu, która w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła komplet zwycięstw, odskoczyła swojemu najgroźniejszemu rywalowi już na sześć punktów. W tej samej grupie tym razem postrzelały sobie rezerwy Błękitnych Korony Klewki, które rozgromiły dużo wyżej notowaną drużynę SKF Kunki 10:2 (m.in. cztery trafienia Pawła Mazurkiewicza).



* Klasa B, grupa 1 (16. kol.): Pogoń Ryn – Tęcza II Biskupiec 9:0, Pogoń Banie Mazurskie – Olimpia Miłki 1:1, Fortuna Wygryny – Szansa Reszel 0:2; grupa 2 (14. kol.): Kormoran Bynowo – Granica Zagaje 1:0, Sparta Kwietniewo – Agat Jegłownik 2:2, Pama Powodowo – Zagłada Lisów 4:1, Dąb Kadyny – Wałsza Pieniężno 2:0, Grom Zwierzno – Pogrom Aniołowo 3:2; grupa 3 (14. kol.): TPS Boguchwały – Młody Piłkarz Jonkowo 4:1, FC Dajtki II Olsztyn – KS Łęgajny 0:3 vo (gospodarze nie zebrali składu), Błękitni Korona II Klewki – SKF Kunki 10:2, GKS Gietrzwałd-Unieszewo – Common Business Wrzesina 2:1, Kormoran Purda – Warmiak Łukta 1:7; grupa 4 (18. kol.): Mewa Smykowo – Avista Łążyn 3:1, Olimpia Kisielice – MKS Działdowo 2:6, Wel Bratian – Wicher Gwiździny 1:2, Sokół II Ostróda – Zamek Szymbark 5:1, Żak Jamielnik – LZS Fijewo 2:3, Iskra Smykówko – Start II Nidzica 3:0 vo.



GRUPA 1

1. Szansa 28 39:24

2. Olimpia 26 33:27

3. Tęcza II 25 45:37

4. Pogoń R. 25 36:33

5. Banie M. 25 23:21

6. Fortuna 5 21:55



GRUPA 2

1. Agat 31 40:13

2. Pama 29 43:32

3. Sparta 26 38:21

4. Kormoran 26 41:20

5. Wałsza 22 46:27

6. Zagłada* 19 23:21

7. Granica 16 20:27

8. Grom 14 31:48

9. Dąb* 8 19:54

10. Pogrom 4 13:51

* mecz mniej



GRUPA 3

1. Gietrzwałd-U. 37 55:19

2. Wrzesina 31 69:18

3. Boguchwały 28 51:30

4. Łęgajny 21 28:30

5. Kunki 18 35:38

6. MP Jonkowo 18 35:46

7. Warmiak 17 29:39

8. Kormoran 11 28:66

9. Błękitni II 11 36:47

10. Dajtki II 7 30:63



GRUPA 4

1. Działdowo 52 81:14

2. Sokół II 43 76:27

3. Iskra 42 61:27

4. Wicher 37 49:31

5. Olimpia 36 66:28

6. Fijewo 27 40:43

7. Avista 17 38:52

8. Wel 15 27:49

9. Szymbark 15 23:55

10. Żak 14 30:55

11. Mewa 10 24:82

12. Start II* 7 17:69

* wycofany z rozgrywek