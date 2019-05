Mistrzowie zaczęli rajdowy sezon po mistrzowsku

Zbigniew Staniszewski z pilotem Sebastianem Rozwadowskim w Fordzie Fiesta R5 wygrali klasyfikację gości podczas 38. Rajdu Podlaskiego.

Olsztyński duet wyprzedził w tej imprezie drugich na mecie Macieja Stolarskiego z Bartoszem Dzienisem w Mitsubishi Lancer EVO IX o 56,8 sek., a na najniższym stopniu podium ze stratą 4.39,4 zameldował się Radosław Typa z Sebastianem Wachem w Renault Clio. Załogi miały do pokonania osiem odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 46 kilometrów.



– Zgodnie z założeniem, odbyliśmy doskonały trening w warunkach bojowych. Jestem zadowolony, bo to znakomita rozgrzewka przed sezonem zasadniczym – powiedział na mecie Zbigniew Staniszewski. – Organizatorzy przygotowali wymagające odcinki specjalne, dzięki czemu przećwiczyliśmy m.in. późne hamowania. Absolutnie wszystko było pod naszą kontrolą: żadnych błędów, żadnych przygód. Szykujemy się do tęgich bojów na imprezach rozgrywanych przed Rajdem Polski na Warmii i Mazurach. Liczę na nasze pojedynki z czołowymi kierowcami w samochodach R5, którzy przyjadą przygotowywać się do szutrowych rajdów Mistrzostw Polski i Europy.



– Zawsze po dakarowych bojach z utęsknieniem wracam do rajdówki Zbyszka – przyznał z kolei Sebastian Rozwadowski. – Byłem już spragniony naszej wspólnej jazdy (uśmiech). Za nami bardzo pozytywny występ w Białymstoku. Dopisali kibice, dopisała pogoda. Przedrajdowe testy odbyliśmy w strugach deszczu i obawialiśmy się identycznej pogody w czasie rajdu. Na szczęście, ominęły nas opady i mogliśmy skoncentrować się na realizowaniu założeń, czyli m.in. na dobrej, szybkiej jeździe.

MZ