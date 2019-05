CONCORDIA JEDNĄ NOGĄ W III LIDZE

Kolejny krok w kierunku III ligi zrobiła Concordia Elbląg. W 25. kolejce forBET IV ligi lider wygrał w Mrągowie, więc już w najbliższą sobotę może świętować awans. W meczu z Jeziorakiem elblążanie muszą zdobyć punkt...

• Mrągowia Mrągowo — Concordia Elbląg 1:2 (0:2)

0:1 — Tomczuk (22), 0:2 — Malanowski (27), 1:2 — Kowalski (80); czerwona kartka: Pawłowski (49, Concordia, za drugą żółtą)

MRĄGOWIA: Marcińczyk — Jaroszewski, Michałowski, Rusiecki (46 Glinka), Gołębiowski (74 Spiridon), Wypniewski, Kowalski, Skrzęta, Kuśnierz, Rosoliński, Skonieczka

CONCORDIA: Złotogórski — Edil, Rogoz (55 Kuczyński), Lewandowski, Bukacki (65 Szawara), Skierkowski (71 Załucki), Pawłowski, Tomczuk (80 Drewek), Lenart, Duda (58 P. Pelc), Malanowski (90 Rudziński)

Concordia od początku miała inicjatywę i w pierwszej odsłonie spotkania udokumentowała to dwoma golami. Najpierw Sebastian Tomczuk, strzałem z pola karnego, wyprowadził swój zespół na prowadzenie, a kilka minut później, po dośrodkowaniu Radosława Lenarta z rzutu rożnego, piłkę głową do siatki posłał Patryk Malanowski. Jeszcze przed przerwą powinno być 3:0, ale Brazylijczyk Edil nie wykorzystał rzutu karnego. Po przerwie gospodarze grali z liderem jak równy z równym, no i w 80. min ich ambitna postawa została nagrodzona zdobyciem kontaktowego gola (główka Sebastiana Kowalskiego). Kilka minut wcześniej, po uderzeniu Łukasza Kuśnierza, Concordię od utraty gola uratował słupek...



• Drwęca Nowe Miasto Lubawskie – Olimpia II Elbląg 2:1 (1:0)

1:0 – Robaczewski (18), 2:0 – D. Radomski (68), 2:1 – Zalewski (75)

DRWĘCA: Zieliński – Wietecha (72 Piceluk), Wolski, Jankowski, Olszewski, B. Radomski, D. Radomski (90 Stecka), Robaczewski (89 Świniarski), Rzepkowski, Sołtysik, Sternicki

OLIMPIA II: Kapłon – Sarnowski, Milanowski (76 Olewnik), Komorowski (46 Mazurek), Kulesz (46 Zaleski), Bucio, Bradtke, Kordykiewcz (43 Nestorowicz), Wierzba, Krasa

W ostatnich dwóch meczach Drwęca zdobywała po dwie bramki, ale za każdym razem przegrywała. Najpierw było 2:7 z Tęczą, potem 2:6 z Mamrami, aż wreszcie w sobotę strzelenie dwóch goli okazało się wystarczające do odniesienia trzeciego w tym sezonie zwycięstwa. A że za tydzień do Nowego Miasta Lubawskiego przyjeżdża Rominta Gołdap, sąsiad w tabeli, więc nadarza się okazja pójść za ciosem.



* Unia Susz – Zatoka Braniewo 3:3 (2:2)

1:0, 2:0 – Staniec (1, 12), 2:1 – Śniegocki (25 karny), 2:2 – (34), 3:2 – Staniec (57), 3:3 – (66)



* GKS Wikielec – Granica Kętrzyn 3:2 (1:0)

1:0 – Goździejewski (25), 1:1 – K. Rałowiec (47 k), 2:1 – Karczewski (70), 3:1 – Korzeniewski (87), 3:2 – M. Swacha-Sock (90+2)

GKS: Malanowski – Jajkowski (46 Słomski), Korzeniewski, Kacperek, Jajkowski, Karczewski, Kwitkowski (87 Jaworski), Goździejewski (78 Kowalczyk), Piórkowski, Jankowski, Wodzicki

GRANICA: Papliński – Szmyd, K. Rałowiec, Miłoszewski, Machniak, Ł. Swacha-Sock, Rotenberg, Gan, Kowalewski, M. Swacha- Sock, Roksela

Granica pojechała do Wikielca mocno osłabiona. I tak, z powodu kontuzji nadal nie grają Krzysztof Łokietek, Paweł Aleksandrowicz i Mateusz Michałowski, tym razem za kartki pauzował Mikołaj Rałowiec, a listę nieobecnych uzupełniali: Krzysztof Jaskólski, Marcin Dwulat, Bartek Czerniakowski, Paweł Turczyn i Konrad Baran (dwóch ostatnich zatrzymały sprawy osobiste).

Pierwsza połowa to dominacja gospodarzy, uwidoczniona jednak tylko jednym trafieniem. Po zmianie stron Granica zagrała lepiej i odważniej, więc obraz gry nieco się zmienił. Dwie minuty po przerwie Mariusz Machniak został sfaulowany w polu karnym, a jedenastkę wykorzystał Kacper Rałowiec. Remis utrzymał się do 70. minuty, a później do głosu znów doszli gospodarze.



* Mamry Giżycko – Czarni Olecko 1:0 (0:0)

1:0 – Sidorowicz (58)

MAMRY: Sosnowski – Waszkiewicz, Darda, Drężek, Bańkowski, Rutkowski, Sidorowicz, Bognacki, Rutkowski, Rusiak (83 Szczerba), Szafran

CZARNI: Grygo – Jasiński (46 Duda), M. Cichocki, Wiktorzak, Kot, Skalski, Dzięgielewski, Karaś (46 Cwalina), Kamiński (71 Szarnecki), Stawiecki, A. Cichocki

W 58. min Mamry dwukrotnie w krókim odstępie czasu wykonywały rzut rożny, no i za drugim razem Jan Sidorowicz bezpośrednio z narożnika boiska pokonał Marcina Grygo. Mamry po raz szósty z rzędu nie przegrały na własnym stadionie, a Czarni od trzech meczów nie zdobyli punktów na wyjeździe.



* Tęcza Biskupiec – Tęcza Miłomłyn 6:0 (2:0)

1:0 – Szypulski (29), 2:0 – Dzierbicki (32), 3:0 – samobójczy (49), 4:0, 5:0, 6:0 – Bogdaniuk (64, 75, 78)

TĘCZA B.: Bałdyga – Brunkal, Chabera, Sirojć, Salwowski, Rybkiewicz, Chrzanowski, Bogdaniuk, Szypulski, Ocias, Dzierbicki

Gdyby Miłomłyn wykorzystał stuprocentową sytuację kilkanaście minut po rozpoczęciu meczu, to spotkanie mogłoby wyglądać inaczej. Po tej sytuacji z minuty na minutę przewagę zdobywała ekipa Wojciecha Jałoszewskiego, która ostatecznie odprawiła gości z bagażem sześciu bramek. Po przerwie klasycznego hat-tricka skompletował Bartłomiej Bogdaniuk.



* Jeziorak Iława – MKS Korsze 6:1 (2:0)

1:0 – Galas (27), 2:0 – Figurski (37), 3:0, 4:0 – Święty (58, 63), 4:1 – Trafarski (64), 5:1 – Kressin (71), 6:1 – Figurski (86)

JEZIORAK: Mazurowski (45 Jędrzejewski) – Foj, Ksiuk, Kressin (78 Kowalski), Święty (60 Madej), Figurski, Kuciński (73 Kolcz), Parulis, Galas, Suchocki (60 Czarnota), Sagan (63 Kaźmierski)

MKS: Kotkowski – Solecki, Piotr Sawicki, Branicki, Jędrzejewski, Piwiszkis, Paweł Sawicki, Wołowik, Kun, Trafarski, Juraniec



– Myślę, że zasłużenie wygraliśmy. Musieliśmy „rozciągać” przeciwnika i dużo grać piłką – mówił po meczu Krzysztof Kressin z Jezioraka. – Urodził mi się syn, więc tę swoją bramkę dedykuję Maksymilianowi. Mamy teraz bardzo ważny mecz, który pokaże, w jakim miejscu jesteśmy (Jeziorak gra z Concordią – red.).



* Rominta Gołdap – Motor Lubawa 1:5 (0:3)

Gole dla gości: Sobolewski, Szymański, Śnieżawski, Olejniczak, Zasuwa.



PO 25 KOLEJKACH

1. Concordia 71 94:12

2. Motor 57 52:21

3. Wikielec* 52 60:24

4. Jeziorak 52 70:36

5. Mamry 45 48:32

6. Mrągowia 43 49:25

7. Tęcza B. 39 65:39

8. Korsze 36 44:42

9. Granica 34 46:43

10. Olimpia II 33 36:51

11. Zatoka* 29 46:38

12. Czarni 22 31:56

13. Unia* 19 30:67

14. Drwęca 12 37:87

15. Rominta* 11 22:76

16. Tęcza M. 10 24:95

* mecz mniej



Piłkarze z Wikielca cieszą się z wygranej nad Granicą Kętrzyn

Fot. Anita Szymańska