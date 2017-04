Warmia Traveland wygrała w niezdobytym Lesznie

Olsztyńscy piłkarze ręczni wywieźli z Leszna cenne punkty (zdjęcie jest tylko ilustracją tekstu) Autor zdjęcia: Grzegorz Czykwin

Powrót do ligowego grania po trzytygodniowej przerwie okazał się nadzwyczaj udany. Pierwszoligowi piłkarze ręczni Warmii Traveland pokonali Astromal w Lesznie, gdzie wcześniej w tym sezonie jeszcze nikt nie wygrał.

• Real-Astromal Leszno — Warmia Traveland Olsztyn 24:28 (9:13)

WARMIA TRAVELAND: Gawryś, Zakreta — Królik 3, Dzido 2, Deptuła 1, Pakulski 6, Sikorski 3, Kozakiewicz, Dworaczek 1, Krawczyk, Dzieniszewski 3, Malewski 9

Najwięcej dla Astromalu: Giernas 6, M. Wierucki 5, Szkudelski 4



Mecz zaczął się od prowadzenia drużyny z Leszna 4:1, więc początek był słaby. Szybko jednak wyszliśmy z tego na 5:4 dla nas i już do końca pierwszej połowy utrzymywaliśmy prowadzenie, nawet czterema, pięcioma bramkami. Jednym słowem: kontrolowaliśmy grę — opowiada kapitan olsztyńskiej drużyny Radosław Dzieniszewski.



— W drugiej połowie gospodarze doszli nas na remis i mimo że nie wyszli na prowadzenie, to i tak zaczęła się nerwówka. Na około pięć minut przed końcem spotkania dość mocno zaatakowaliśmy i znów wyszliśmy na cztery bramki przewagi. No i już dowieźliśmy korzystny wynik do końca.

Bardzo nas cieszy to zwycięstwo, bo było bardzo ciężko, a w Lesznie już niejedna drużyna pogubiła punkty. Inna sprawa, że mimo dłuższej przerwy nasza sytuacja kadrowa nadal nie jest za różowa. Ja zagrałem z konieczności na rozegraniu, a nie na mojej nominalnej pozycji. Takie zwycięstwo smakuje więc podwójnie i bardzo mobilizuje. Patrząc na potknięcie się Spójni, widać, że końcówka ligi będzie ciekawa i o wygraną będą się biły cztery drużyny. Wszystko się jeszcze może zdarzyć... — kończy Radosław Dzieniszewski.



A już w tę środę szykuje się nie lada gratka dla olsztyńskich kibiców — Warmia Traveland podejmie w ćwierćfinale Pucharu Polski rewelację Superligi, Gwardię Opole (godz. 18). Na to spotkanie klub otwiera dla publiczności dużą trybunę Uranii, a wstęp będzie darmowy! Warto i trzeba pojawić się w Uranii, żeby wesprzeć dopingiem ekipę Giennadija Kamielina, tym bardziej że w kolejnej rundzie do Olsztyna mogłoby przyjechać naszpikowane gwiazdami Vive Kielce!



• Inne mecze 22. kolejki: Spójnia Gdynia — Pomezania Malbork 25:27, Śląsk Wrocław — Stal Gorzów Wlkp. 25:26, SMS ZPRP Gdańsk — GKS Żukowo 25:30, Mazur Sierpc — Grunwald Poznań 24:20, MKS Wieluń — Sokół Browar Kościerzyna 24:20, Nielba Wągrowiec — Orlen Wisła II Płock 32:29. EM



TABELA I LIGI

1. Stal 22 34 595:510

2. Spójnia 19 31 567:453

3. Pomezania 21 30 571:530

4. Warmia 20 29 556:474

5. Nielba 22 26 654:668

6. Astromal 22 25 543:521

7. Wieluń 22 23 584:569

8. Sokół 21 23 514:502

9. SMS 22 17 587:626

10. Wisła II 18 15 468:487

11. Grunwald 22 14 537:588

12. Żukowo 22 13 560:620

13. Mazur 21 11 482:557

14. Śląsk 22 5 504:617